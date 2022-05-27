本土飆增94,808例！陳時中：0～6歲孩童可領「5劑免費快篩」

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個案縣市分布
- 新北市19,363例
- 臺中市11,501例
- 高雄市11,270例
- 桃園市10,074例
- 臺北市9,503例
- 臺南市7,376例
- 彰化縣4,240例
- 屏東縣2,765例
- 新竹縣2,716例
- 苗栗縣2,195例
- 新竹市2,147例
- 基隆市2,043例
- 宜蘭縣1,779例
- 花蓮縣1,749例
- 雲林縣1,713例
- 南投縣1,330例
- 嘉義縣1,088例
- 臺東縣932例
- 嘉義市651例
- 澎湖縣192例
- 金門縣147例
- 連江縣34例
指揮中心指出，今日新增126例本土病例死亡個案，為77例男性、49例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、113例具慢性病史、52例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月30日至5月21日，死亡日期介於5月16日至5月24日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，126位死亡個案中有慢性病的佔113人，85人沒有打滿3劑疫苗，年齡超過80歲有73位；126例死亡個案中，年齡最大超過90歲，年紀最小的是12歲男童，該男童有遺傳性神經系統疾病，未接種疫苗，長期臥床使用呼吸器，染疫後出現發燒、肺炎情形，後續因為合併呼吸衰竭不幸過世，為今年第8例兒童死亡個案。
針對重症個案，羅一鈞指出，新增1例5歲女童染疫重症，該名女童5月21日發燒，5月22日快篩陽性，後續出現嘔吐、意識喪失等症狀，送醫後，急診時體溫37.6度，有缺氧、呼吸窘迫的情形，經過檢查懷疑是腦炎，緊急插管送至加護病房，經過多重藥物治療病況已改善，5月24日拔管移除呼吸器，疑似腦炎的女童病況已改善且穩定，持續在加護病房搶救中。
六月起！0到6歲孩童可領「5劑免費快篩試劑」
指揮官陳時中表示，目前快篩實名制已有900萬人購買，各藥局據點每日穩定供貨，已不需要排隊。為進一步提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障無法接種COVID-19疫苗之０-６歲幼兒健康，行政院公布民眾可持0至6歲孩童健保卡（2016年1月1日以後出生之孩童），至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。
陳時中說明，0-6歲幼兒免費領取５劑家用抗原快篩試劑，預計將於今（2022）年6月1日實施，領取期限為6月30日。且此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。另針對政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。
陳時中補充，0-6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日皆可領取。
陳時中也提醒，幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53953
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