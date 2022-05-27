自由行開跑！57國「解封」入境措施　無需疫苗或隔離

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在過去4個禮拜，就有19個國家和2個地區跟進這樣的做法。希臘甚至為復興觀光業推出了暑假模式，在旅遊旺季將暫停邊境規定，但當局也表示，一旦確診病例上升超乎預期，可能於9月恢復執行。
隨著機票、飯店和度假村價格飆升，已經有業者樂觀預估，2022年夏季將會是「史上最繁忙的季節」。豪華旅遊諮詢公司Local Foreigner合夥人拉佛瑞（Brooke Lavery）表示，「我們大多數客戶都不知道還有什麼規定，又有哪些已經取消了，各種消息滿天飛，旅遊方面也缺乏中央訊息來源。」
報導指出，目前有至少57國開放邊境入境，對入境的外國人士不再要求出示接種疫苗證明與相關檢測和隔離等上述防疫相關規定。另外也有部分國家雖然尚未完全放寬入境措施，但也敞開雙手歡迎已經施打追加劑的旅客入境。
但需要特別留意的是，在前往放寬規定的國家旅遊時，仍需要了解各國境內的有關規定，包括是否要戴口罩、疫苗護照、健康檢查等等，以及諸如餐館用餐或參加音樂會等等的相關規定。另外可能還需要旅行保險。
以下是《彭博社》整理得已解封國家名單：
阿富汗、阿爾巴尼亞、安道爾、阿根廷、亞美尼亞、阿魯巴、奧地利、巴林、比利時、波奈、保加利亞、智利、剛果、哥斯大黎加，克羅埃西亞、古巴、古拉索（Curaçao）、捷克、丹麥、多明尼加、薩爾瓦多、加彭、直布羅陀、格瑞那達、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、以色列、牙買加、約旦、科索沃、科威特、吉爾吉斯、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、馬德拉群島、馬爾地夫、墨西哥、摩爾多瓦、蒙古、蒙特內哥羅、北馬其頓、挪威、阿曼、波蘭、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克、瑞典、瑞士、英國、越南、葉門。報導指出，迄今為止，口罩政策、病毒篩檢、疫苗和隔離措施等條件，成為國際旅行復甦的絆腳石，如今放寬入境管制將會為在大流行期間遭受巨大損失的行業帶來福音。根據聯合國數據，自2020年以來，全球經濟可能損失逾4兆美元，對於仰賴旅遊收入的國家來說，所受影響更為龐大。