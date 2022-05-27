快篩陽即確診制度亂　專家籲中央應統合資訊、提供指引

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對此，黃高彬認為，若能有統一一致的資訊整合，當然是最好的，但各縣市做法也應該統一，例如許多新北民眾都在台北討生活，每天都會進出台北市，若各地都有不同防疫做法，民眾會不知如何依循。
黃高彬提到，中央有時不知道各地方狀況，其實只要召集地方開一次會就能解決，「但開會情況就是感覺上效率不是說很好」，中央在公布政策時應規劃如何執行、許多執行細節，各地若有不同想法，可以當場做出某些修正，其他縣市若無意見，就可以當作是一致做法，「就有點像我們的一些交通法規，不能台北一套、新北一套、桃園一套、基隆又一套，這樣不合理嘛」台灣幅員不大，大家生活都靠很近，若能做法一致較好。
「其實還是可以允許各縣市有特殊想法」，黃高彬舉例，如開放快篩陽民眾就可給藥一事，雙北做法可有所不同，台北可以侷限在幾處藥局就能解決，但新北範圍較廣，就需要拓展到不同藥局，布點上可以與北市策略不同，這些都是大家可以接受的，只是基本的原則仍要與中央一致。
被問及新北市提早喊出全面實施快篩陽視同確診，黃高彬說，若有必要，在新北市提出時，中央可有效率盡速召集所有縣市討論，大家都觀念一致就能執行，新北是不滿中央似乎有一點在拖延的感覺，「這就變成好像都太泛政治化，醫療應該是不要太泛政治化」。
黃高彬也緩頰，有時新北相較於全國，要考量的方面較為單純，中央則是要納入其他縣市、中南部地區與離島，需要更為全面的考量再上路也很合理，雙方都有不同立場的考量，「這個是我們可以接受的」。
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