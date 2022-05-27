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「大齡女子」彭佳慧確診康復仍胸悶　唱歌會喘有點擔心！

▲彭佳慧確診雖然康復，但目前唱歌仍會喘。（圖／記者朱永強攝）
▲彭佳慧確診雖然康復，但目前唱歌仍會喘。（圖／記者朱永強攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-05-27 16:45:402022-05-27 16:52:37

金曲歌后彭佳慧日前確診近日康復，今（27日）與壞特?te出席「hito流行音樂獎彩排」，彭佳慧透露目前仍有胸悶後遺症，希望情況能在下半年於台北小巨蛋開唱前好轉。「大齡女子彭佳慧」近日也掀起話題，彭佳慧對此感到榮幸，表示：「我已經原諒那個直男了，原因是他應該也聽《大齡女子》，不然他怎麼會比喻這首歌？沒關係啦，就原諒他不怪他。」

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彭佳慧表示確診後仍有胸悶後遺症，現在不宜唱歌，坦言吃了任何有助身體健康的補品，表示：「現在唱歌有一點喘。」但她認為唱歌有助身心健康，亦適合當確診後的復健，「唱歌可宣洩情緒，心情會更好，可幫助恢復」，儘管正向思考，彭佳慧仍希望能在小巨蛋開唱前恢復狀態，「尤其我要用到聲音喉嚨，我是有點擔心」。

▲彭佳慧（右）跟壞特?te出席「hito流行音樂獎彩排」。（圖／記者朱永強攝）
▲彭佳慧（右）跟壞特?te出席「hito流行音樂獎彩排」。（圖／記者朱永強攝）
近日一名「直男網友」在追求女生時，以「大齡女子」比喻對方，他說：「妳再想下去就沒人要妳啦，妳是彭佳慧耶，我們都老大不小了，而且妳現在30，大齡女子，差不多是我媽可以接受的緊繃範圍了。」一番話掀起網路討論，除了引起女性筆戰，也釣出文化部、彭佳慧發文。

彭佳慧今被問及此事，她表示：「很榮幸，滿好玩的，大家防疫在家有這樣不同的笑點來娛樂一下也不錯，不過我已經原諒那個直男了，原因是他應該也聽《大齡女子》，不然他怎麼會比喻這首歌？沒關係啦，就原諒他不怪他，但他交不交得到女朋友，要確定怎麼聊天！聊天很重要，他如果當天給女生訊息是『妳不要再想了，因為我覺得相見恨晚』，換一首歌就不一樣了啊！」

此外，彭佳慧成了今年金曲獎最大遺珠，對於沒入圍，她以高EQ思維回應：「被金曲獎肯定是很爽的事，沒被肯定到沒關係，還有很多人喜歡我的作品，我也很努力創作，希望我努力唱，將來還是有機會被評審聽到。」

▲彭佳慧（右）樂當「大齡女子」。（圖／記者朱永強攝）
▲彭佳慧（右）樂當「大齡女子」。（圖／記者朱永強攝）
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