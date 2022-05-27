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台南登革熱防疫再升級 透過AI辨識防治效果加倍

▲透過登革熱AI防治計畫軟體辨識成蚊種類示意圖（圖／台南市政府提供）
▲透過登革熱AI防治計畫軟體辨識成蚊種類示意圖（圖／台南市政府提供）

記者張振興/台南報導

2022-05-27 16:42:50

在春夏交替時節蚊蟲孳生，登革熱防治刻不容緩，台南市政府在防治登革熱疫情上，獲得經濟部工業局「智慧城鄉生活應用發展計畫」支持，進行研發進化智慧科技的做法與Linker Vision再次合作「全民登革熱AI防治計畫」，升級整合三種病媒蚊AI辨識引擎，可快速進行病媒蚊密度調查及大數據收集，讓登革熱防治效率更加倍，實現AI登革熱防疫2.0。惟推廣至一般民眾使用的部份，尚在規劃開發中，俟後將於完整規劃再推廣公開全民使用。

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台南市長黃偉哲指出，現正值高溫多雨的季節，登革熱防治方面絕對不容有任何懈怠，台南連續2年維持登革熱本土病例零確診，仍呼籲大家要戒慎恐懼高度防範。台南過去已有多項運用AI科技實現城市治理的實證經驗，本次全民登革熱計畫是帶動城市智慧防疫升級2.0版的關鍵解方，將攜手全民參與，讓登革熱防治由專業人員判定推廣至鄰里、校園、全民，期待未來推廣至東南亞、赤道國家等海外國家，提升台南在公衛領域上的國際能見度。


衛生局長許以霖補充說明，台南先前AI登革熱防疫1.0版已達成孑孓及卵粒數影像分析，不僅大量節省監測人員至少一半的操作時間，且辨識精準度達95%。本計畫2.0升級版相關平台皆已完成開發建置，除了優化孑孓種類與卵粒數計數，同時新增成蚊種類與性別辨識模型，三種模型引擎涵蓋病媒蚊完整生命週期，可時間追蹤病媒蚊族群的指數變化，並提供給相關單位決策參考。

 

研考會主委戴偉峻指出，智慧城鄉計畫是促進產業升級的重要推手，中央攜手地方及業界共同合作，帶動科技創新能量，讓台南在文化首都的基礎上，勇於整合跨領域數位資源解決城鄉問題，針對交通、健康、教育等貼近民眾生活需求面之痛點，提出精準有效的解決方案，讓台南市成為將科技實現於城市治理的新一代智慧城市。

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