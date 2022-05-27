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促轉會提交總結報告　蘇貞昌：全力彌補當年國家的錯

▲促轉會將於月底解散，行政院今（27）日舉辦任務總結報告遞交儀式。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.27）
▲促轉會將於月底解散，行政院今（27）日舉辦任務總結報告遞交儀式。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.27）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-27 16:47:31

促轉會將於月底解散，行政院今（27）日舉辦任務總結報告遞交儀式。行政院長蘇貞昌指出，任務總結報告依法交給他，他願意承擔這責任，也願意督率全體公務人員為當年國家所做的錯誤，盡全力來彌補、矯正對受難者與家屬，表示最大懺悔與敬意。

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2017年12月5日，立法院三讀通過《促進轉型正義條例》；2018年5月31日，促轉會正式掛牌成立。依據《促進轉型正義條例》，促轉會為任務型機關，任期2年，必要時經行政院長同意可延任，促轉會將於2022年5月30日結束任務。

促轉會代理主委葉虹靈指出，轉型正義提出報告不是功過併呈，轉型正義是有人真的做錯了，就是連當時的法律沒有遵守，視憲法為無物，因此報告要讓大家知道不會再發生。

葉虹靈表示，報告要向社會呈現，從威權統治者兩蔣父子開始，國民黨組織、軍事警察、情治系統、協力，讓這麼多人失去生命、自由、青春，但有更多人前仆後繼追求理想，這些壓迫與抵抗是都將成為重要的資產。

葉虹靈說，這份超過2萬名受害者紀錄的報告要給行政院長；報告針對開放政治檔案、平復國家不法、處置威權象徵、中正紀念堂轉型、保存不義遺址、政治暴力創傷療癒與平復、轉型正義教育，等擬具法治、政策建議，作為下階段政府落實轉型正義的基礎。

蘇貞昌說，蔡英文總統重視轉型正義，從從立法到機構成立，4年多來很誠意也很努力。促轉會將結束任務，交出任務總結報告，177萬字是促轉會努力的實踐，雖然促轉會隨著時間將結束，但這不是結束，是新階段開始。

蘇貞昌表示，行政院成立人權及轉行正義處，並成立推動會報，由行政院長任召集人，有6部會承接促轉會任務，讓過去受的冤屈、傷害、政府對人民的暴力，都要點滴還原，讓過去不義顯現、清楚讓各界了解，才不會重蹈覆轍。

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