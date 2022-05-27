促轉會提交總結報告　蘇貞昌：全力彌補當年國家的錯

我是廣告 請繼續往下閱讀
促轉會代理主委葉虹靈指出，轉型正義提出報告不是功過併呈，轉型正義是有人真的做錯了，就是連當時的法律沒有遵守，視憲法為無物，因此報告要讓大家知道不會再發生。
葉虹靈表示，報告要向社會呈現，從威權統治者兩蔣父子開始，國民黨組織、軍事警察、情治系統、協力，讓這麼多人失去生命、自由、青春，但有更多人前仆後繼追求理想，這些壓迫與抵抗是都將成為重要的資產。
葉虹靈說，這份超過2萬名受害者紀錄的報告要給行政院長；報告針對開放政治檔案、平復國家不法、處置威權象徵、中正紀念堂轉型、保存不義遺址、政治暴力創傷療癒與平復、轉型正義教育，等擬具法治、政策建議，作為下階段政府落實轉型正義的基礎。
蘇貞昌說，蔡英文總統重視轉型正義，從從立法到機構成立，4年多來很誠意也很努力。促轉會將結束任務，交出任務總結報告，177萬字是促轉會努力的實踐，雖然促轉會隨著時間將結束，但這不是結束，是新階段開始。
蘇貞昌表示，行政院成立人權及轉行正義處，並成立推動會報，由行政院長任召集人，有6部會承接促轉會任務，讓過去受的冤屈、傷害、政府對人民的暴力，都要點滴還原，讓過去不義顯現、清楚讓各界了解，才不會重蹈覆轍。