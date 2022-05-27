看大環境受影響 旺宏吳敏求樂觀：客戶需求仍非常強勁
記憶體製造大廠旺宏今（27）日舉行股東會，面對大環境震盪，升息、通膨，以及中國大陸封控等影響，許多人對產業不樂觀，但旺宏董事長吳敏求表示，以整體產業來看，確實電腦市場受到影響，但對旺宏影響不大，因為重新調整客戶群，鎖定工業、5G、醫療、車用與伺服器等非電腦相關，客戶需求依舊非常強勁。
旺宏董事長吳敏求指出，看今年第一季營收中，有80%是來自工業、醫療、車用等非電腦相關，原本認為已經符合第一季、第二季淡季的狀況，但現在看起來，狀況又比預期的還要好。針對下半年展望，吳敏求信心滿滿表示，應該會有不錯的表現。
吳敏求指出，旺宏12吋廠主要生產NOR Flash（編碼型快閃記憶體）與NAND Flash（儲存型快閃記憶體），產能是固定的，但NOR Flash需求比較強勁，因此生產較多NOR Flash，他也透露第2季NOR Flash價格可望持平或走揚，下半年價格也將是同樣狀況。
此外，吳敏求還透露研發方面，旺宏開發3D NOR技術有重大突破，是全球首家挑戰3D架構的廠商，已有許多客戶都在詢問，未來將會有更多創新應用，要大家拭目以待。
旺宏今年首季合併營收達116億元，創歷年同期新高，毛利率從去年第4季的47.2%提升到48.3%，為歷年同期次高。稅後純益29.29億元，同樣也創下歷年同期最佳，每股純益1.58元。至於4月營收38.79 億元，雖月減 8.9%，但年增1.8%，累計前4個月營收154.77億元，年增15.2%。