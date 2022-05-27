高市圖上菜！「品好書、讀好味」美食書展登場

高雄市立圖書館與漢來美食合作書展再續前緣，即日起推出「2022品好書。讀好味」，在高市圖總館3樓展出78種書籍共計264冊，內容包含美食料理、甜點蛋糕、咖啡酒類、家常手藝、私房廚藝料理等藏書，展期自即日起展至8月28日。
除了美食書展，高市圖7月16日更在總館城市講堂中邀請知名美食旅遊作家郭銘哲現場分享，郭銘哲是高雄在地人，長年以來透過旅遊以及美食傳遞飲食文化，讓讀者群眾能夠將道道美食納入自己的口袋名單，並且從每道美食的背後了解故事，看見高雄在地的職人精神。
漢來美食股份有限公司行銷企劃部副總經理吳若寧指出，美食與書香無論在哪個時空背景下，總是息息相關。就飯店餐飲來說，料理出典藏菜系或是精緻料理提供消費者享用，考驗著餐廳的定位及主廚的功力；而透過書展結合飲食、文化、歷史各面向，讓這些山珍海味躍然紙上，不僅滿足口腹之慾更有文史厚度。
高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，飲食得以展現各地區不同的習俗風貌及文化特色，趣味性十足，「品好書。讀好味」美食書展自去年與漢來美食合作後便頗受好評，感謝業者對於閱讀的支持，能持續邁進第二年合作特展，美食書籍常受高市圖讀者愛戴並選讀，主要在於美食鑽研便利且紓壓，或是得以藉由飲食文學療癒心靈，邀請愛書人一同到高市圖逛特展，沉浸在美食書籍的書「香」世界。