兒童疫苗搶打潮恐群聚 李坤城籲：學校是最便利的施打處
家長搶打兒童疫苗的人流過多，不僅造成家長不便且恐造成群聚；為此，新北市議員李坤城今（27）日提出3點建議，第一、兒童BNT、莫德納疫苗，提早至6月中打完，其次公立附幼、非營利幼兒園滿5歲幼童就近在學校施打，及專案提供其他5至6歲兒童至指定的地點施打。
李坤城批評，市長侯友宜批評中央的兒童疫苗買得慢，但是新北市政府則是兒童疫苗打得慢，很多家長急於幫幼童施打疫苗，但台北市6月3日可完成，台中市也提早至6月15日完成，反觀新北市在6月底前才能幫在校學童打完；很多家長想提早至醫療院所施打，卻發現能施打5至11歲的醫療院所地點不多，或早就預約額滿排，才會造成家長抱著小孩在大醫院外大排長龍的情形。
李坤城表示，對家長及學童最便利的施打方式，應是在學校而不是醫院，應讓滿5歲的學童在學校施打，但目前新北市仍叫家長帶著5至6歲的幼童，由家長陪同至合約醫療院所施打疫苗；建議如果是公立附幼、非營利幼兒園滿5歲幼童，應該近在學校施打，對學童最有安全感，而其他5至6歲的兒童，由市府專案處理，到指定地點施打，才不會讓家長抱著小孩到處找疫苗的窘境。
※【NOWnews 今日新聞
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