大安肉品市場全面升級　蔡其昌爭取1.9億協助

台中市大安區肉品市場，為配合台中市政府要求汙水、拍賣系統及運輸車輛等改善要求，立法院副院長蔡其昌今 (27) 日邀集農委會主委陳吉仲、畜牧處長張經緯、市議員施志昌、市府農業局主任秘書陳柏宏、大安區農會理事長陳蓮章、總幹事蔡建宗等人前往會勘，爭取農委會 1.9 億經費進行改善污水、拍賣系統升級及運輸車輛更新等需求，以利地方產業發展。

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蔡其昌表示，大安區農會經營主體大安區肉品市場， 1977 年開業營運，毛豬年拍賣量約 35.9 萬頭、屠宰量約 17.7 萬頭，為一級肉品批發市場，長期努力於肉品衛生安全及產銷履歷。去（ 110 ）年 5 月底停止拍賣及 10 月停止屠宰，進行肉品市場升級改善。

蔡其昌說，去年 9 月第一次邀請陳吉仲主委前來大安農會，瞭解肉品市場接下來所要進行的改善工程，今天再次邀請陳主委前來，最主要就是確定這項計畫的預算，以及相關工程內容的調整。

蔡其昌提到，大安農會的蔡總幹事，從農會內部的經營到肉品市場的一貫化作業要如何提升量能，一直以來非常努力，讓大安的農業產業能有自己的特色，這樣一位願意付出心力、優秀的總幹事，他一定要盡全力來協助，讓大安農會、大安肉品市場成為台灣畜牧業的典範。

陳吉仲表示，過去這五年，副院長蔡其昌要求農委會協助大安肉品市場進行轉型升級，讓大安肉品市場能夠成為產業的典範。針對肉品市場內部的冷鏈設備空間，希望可以協助大安農會來進行適度提升，更多的設備能夠提升產量，進一步讓農民在後續的銷售作業能夠有調整價格的空間。

另外，未來也會請防檢局協助，讓肉品出場後以「恆溫」也就是攝氏 15~17 度進行運送，確保肉品品質。本次計畫總經費 1 億 8 仟多萬元（中央補助 1 億 3180 萬元、自籌配合款 5648 萬元），工程預定於 113 年 12 月前完成。