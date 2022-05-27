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大安肉品市場全面升級　蔡其昌爭取1.9億協助

▲立法院副院長蔡其昌邀集農委會主委陳吉仲等人會勘大安區肉品市場，爭取農委會1.9億經費進行改善(圖／蔡其昌服務處提供2022.5.27)
▲立法院副院長蔡其昌邀集農委會主委陳吉仲等人會勘大安區肉品市場，爭取農委會1.9億經費進行改善(圖／蔡其昌服務處提供2022.5.27)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-27 17:29:33

台中市大安區肉品市場，為配合台中市政府要求汙水、拍賣系統及運輸車輛等改善要求，立法院副院長蔡其昌今(27)日邀集農委會主委陳吉仲、畜牧處長張經緯、市議員施志昌、市府農業局主任秘書陳柏宏、大安區農會理事長陳蓮章、總幹事蔡建宗等人前往會勘，爭取農委會1.9億經費進行改善污水、拍賣系統升級及運輸車輛更新等需求，以利地方產業發展。

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蔡其昌表示，大安區農會經營主體大安區肉品市場，1977年開業營運，毛豬年拍賣量約35.9萬頭、屠宰量約17.7萬頭，為一級肉品批發市場，長期努力於肉品衛生安全及產銷履歷。去（110）年5月底停止拍賣及10月停止屠宰，進行肉品市場升級改善。


蔡其昌說，去年9月第一次邀請陳吉仲主委前來大安農會，瞭解肉品市場接下來所要進行的改善工程，今天再次邀請陳主委前來，最主要就是確定這項計畫的預算，以及相關工程內容的調整。


蔡其昌提到，大安農會的蔡總幹事，從農會內部的經營到肉品市場的一貫化作業要如何提升量能，一直以來非常努力，讓大安的農業產業能有自己的特色，這樣一位願意付出心力、優秀的總幹事，他一定要盡全力來協助，讓大安農會、大安肉品市場成為台灣畜牧業的典範。


陳吉仲表示，過去這五年，副院長蔡其昌要求農委會協助大安肉品市場進行轉型升級，讓大安肉品市場能夠成為產業的典範。針對肉品市場內部的冷鏈設備空間，希望可以協助大安農會來進行適度提升，更多的設備能夠提升產量，進一步讓農民在後續的銷售作業能夠有調整價格的空間。


另外，未來也會請防檢局協助，讓肉品出場後以「恆溫」也就是攝氏15~17度進行運送，確保肉品品質。本次計畫總經費18仟多萬元（中央補助13180萬元、自籌配合款5648萬元），工程預定於11312月前完成。


畜牧處長張經緯說，大安肉品市場對台灣肉品以及畜牧業品質的提升有相當的貢獻，市場轉型從去年開始就積極在進行，也感謝台中市政府農業局的協助。

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