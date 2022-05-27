NBA／勇士三核贏下21輪系列賽 近30年僅次馬刺「GDP」
金州勇士今(27)日以120:110戰勝達拉斯獨行俠，西區決賽以4:1戰勝對手晉級，這也是Stephen Curry、Draymond Green和Klay Thompson三人一起拿下的第21輪季後賽，近30年次多。
在系列賽取得3:0領先，外界皆認為只要不出意外，勇士幾乎確定已經晉級。而雖然第4戰在客場輸球，不過今天回到大通中心，球隊還是靠著Thompson攻下32分，拿下重要的一勝。
本次西決，Curry場均可以得到23.8分7.4助攻6.6籃板，最終也獲得9票全票，拿下首屆的魔術強森西決MVP獎。他賽後受訪時表示，旅程還沒結束，但此刻值得慶祝。
根據統計，此輪過後Curry、Thompson和Green一起贏下了21輪系列賽，超越了湖人「OK王朝」Shaquille O'Neal、Kobe Bryant和Derek Fisher三人組，成為NBA近30年來，贏得季後賽系列賽第2多的組合。
最近30年贏下最多系列賽的依舊還是聖安東尼奧的「GDP」組合，Tim Duncan、Tony Parker和Manu Ginobili，他們生涯一共合作贏下27輪季後賽。