「死亡高原期」至少延續2週？陳時中認了：這是很有可能
中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增94855例COVID-19確定病例，分別為94808例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增126例死亡。死亡個案連續創新高，指揮官陳時中認為疫情現在處於「高原穩定期」，有專家認為死亡個案也會維持在高原期至少兩週，對此，陳時中直言「這是很有可能」。
陳時中表示，由於快篩陽經醫師診斷即確診昨日實施，今天的單日新增確診數增加比較多，但整體來看疫情仍然算是處於「高原穩定期」，雖然這兩天單日死亡率都超過千分之一，但整體來看死亡率還是在萬分之5到萬分之6左右。
而有專家認為死亡個案也會維持在「高原期」至少兩週，陳時中直言「我想這是很有可能」，並再次重申死亡率突破千分之1就是一個警訊，陳時中強調會緊盯相關數據，隨時協助醫院做好準備，確保所有醫療量能的需求都獲得滿足，特別是在兒童照護的這一部分。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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