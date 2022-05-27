COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

玩具迷祭典！台北國際玩具展　香港、日本潮流公仔現身

▲台北國際玩具創作大展於即日起到5/29，在華山1914文化創意產業園區展開，需購票入場。(圖／記者周淑萍攝)
▲台北國際玩具創作大展於即日起到5/29，在華山1914文化創意產業園區展開，需購票入場。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-27 19:08:27

玩具迷們久等了！第18屆台北國際玩具創作大展即日起到5/29在華山1914文化創意產業園區展開，可能真的讓玩具迷們等太久的實體展，湧入不少人潮，多數聚集在像是TOYZEROPLUS、POP mart Roboshop、One Little Planet等熱門攤位上，展館內需購票入場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TOYZEROPLUS推出一系列限量潮玩公仔如「吃貨恐龍」、「保介」、「小荳荳」等。現場還販售由TOYZEROPLUS、玩具人、人氣設計師兼刺青師AAAZ，三方攜手推出限量190組的「100% PP幸運貓達摩x玩具人聯名款」，並於攤位入口處展示近200公分高的「PP幸運貓達摩」造型氣偶。鎮店之寶35cm的達摩PPBABY這次也同步展出。

▲台北國際玩具創作大展。(圖／記者周淑萍攝)
▲TOYZEROPLUS鎮店之寶35cm的達摩PPBABY同步展出。(圖／記者周淑萍攝)
POP mart Roboshop泡泡瑪特是全球潮流文化娛樂品牌，目前已有500個以上設計師品牌。展場限定推出雙子獸_白銀/黑金（展場限定）雙子獸是 Kenny 的親生娃，同素體已經出過紅藍、黑金、白銀版等。

▲台北國際玩具創作大展。(圖／記者周淑萍攝)
▲POP mart Roboshop展場限定推出雙子獸_白銀/黑金。(圖／記者周淑萍攝)
One Little Planet使用原創思想和透徹的生產流程來製作玩具，本身就是玩具收藏家，他們熱衷於製作高質感，獨特的玩具，以喚起一種驚奇和迷惑感。

▲台北國際玩具創作大展。(圖／記者周淑萍攝)
▲One Little Planet攤位上吸引不少民眾。(圖／記者周淑萍攝)
日本設計師玩具品牌INSTICTOY，攤位上還有設計師及製作人的大久保博人，以原創角色的製作為中心，並展開不二家牛奶妹Peko、藝術家上野陽介等的多款合作。

▲台北國際玩具創作大展。(圖／記者周淑萍攝)
▲台北國際玩具創作大展於INSTICTOY攤位上有多款設計師作品。(圖／記者周淑萍攝)
哈玩具現場則邀請藝術家BOUNCE舉辦簽名會，BOUNCE本是塗鴉藝術家，創造了一隻屬於他造型的兔子，並用塗鴉讓這個城市添加了點故事性。跳脫自己的背景傳統藝術，風格叛逆又活潑，現場也吸引不少粉絲購買限量商品參與簽名。

▲台北國際玩具創作大展。(圖／記者周淑萍攝)
▲哈玩具則邀請塗鴉藝術家BOUNCE舉辦簽名會。(圖／記者周淑萍攝)

不能出國就上網血拼日貨！樂天：跨境美妝零食銷量翻2倍

買Apple省很大！3C賣場MacBook Air小套餐　9.2折帶回家

微軟模擬飛行推「捍衛戰士 獨行俠」DLC　訂閱用戶免費玩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀