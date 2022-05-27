玩具迷祭典！台北國際玩具展 香港、日本潮流公仔現身
玩具迷們久等了！第18屆台北國際玩具創作大展即日起到5/29在華山1914文化創意產業園區展開，可能真的讓玩具迷們等太久的實體展，湧入不少人潮，多數聚集在像是TOYZEROPLUS、POP mart Roboshop、One Little Planet等熱門攤位上，展館內需購票入場。
TOYZEROPLUS推出一系列限量潮玩公仔如「吃貨恐龍」、「保介」、「小荳荳」等。現場還販售由TOYZEROPLUS、玩具人、人氣設計師兼刺青師AAAZ，三方攜手推出限量190組的「100% PP幸運貓達摩x玩具人聯名款」，並於攤位入口處展示近200公分高的「PP幸運貓達摩」造型氣偶。鎮店之寶35cm的達摩PPBABY這次也同步展出。
POP mart Roboshop泡泡瑪特是全球潮流文化娛樂品牌，目前已有500個以上設計師品牌。展場限定推出雙子獸_白銀/黑金（展場限定）雙子獸是 Kenny 的親生娃，同素體已經出過紅藍、黑金、白銀版等。
One Little Planet使用原創思想和透徹的生產流程來製作玩具，本身就是玩具收藏家，他們熱衷於製作高質感，獨特的玩具，以喚起一種驚奇和迷惑感。
日本設計師玩具品牌INSTICTOY，攤位上還有設計師及製作人的大久保博人，以原創角色的製作為中心，並展開不二家牛奶妹Peko、藝術家上野陽介等的多款合作。
哈玩具現場則邀請藝術家BOUNCE舉辦簽名會，BOUNCE本是塗鴉藝術家，創造了一隻屬於他造型的兔子，並用塗鴉讓這個城市添加了點故事性。跳脫自己的背景傳統藝術，風格叛逆又活潑，現場也吸引不少粉絲購買限量商品參與簽名。