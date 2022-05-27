老闆把主播當後宮！美女應酬陪酒搏上位　慘遭正宮呼巴掌

TVBS電視台最近爆發主播們內訌，引發大眾關心。而曾經待過多家電視台、採訪經歷豐富的該台美女主播黃怡文，過去也曾在節目上曝光新聞圈內「不能說的祕密」，指梳化間是展現角力的地方，大牌主播都會刻意遲到，故意延誤其他主播化妝時間！





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▲TVBS主播黃怡文採訪經歷豐富。（圖／翻攝黃怡文FB）

黃怡文錄製《綜藝大熱門》的「主播台下的暗潮洶湧，比後宮鬥的還要兇」特輯，討論主播間的小心機，透露某電視台有很多梳化間，裡面的衣服、鞋子都是丟到滿地都是，主播間還會刻意罵化妝師，指桑罵槐批評其他主播，爭搶功力比較強的那組化妝師為自己服務。





她還曾聽聞某電視台老闆把女主播們當成自己的後宮，擔任晚班主播收工後，竟親眼目睹女長官或早班主播從老闆辦公室走出來，一邊整理衣服一邊走出來，關係不言可喻，後來越演越烈，後宮們為爭寵大打出手，老闆的正宮也找上門來呼主播巴掌，才讓醜聞傳遍整個電視台。





▲黃怡文透露大牌主播的小心機。（圖／翻攝綜藝大熱門YouTube）

而主播們除了播報新聞外，還要參加飯局應酬，黃怡文因為身體過敏不能飲酒，推掉好幾次酒局，被女長官以配合度不高、表現不佳的原因，要求她搬出公司的宿舍，她私下詢問其他同事，才知道該女也是老闆後宮之一，不爽她沒參加應酬又能播新聞，才會刻意刁難。主持人吳宗憲聽完，幽默調侃：「老闆身體真好。」黃怡文則表示老闆雖有些年紀，但體力真的不錯，讓其他嘉賓笑到不行。



