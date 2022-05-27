驗證平戰轉換　海巡安平艦實彈射擊雄二飛彈命中目標

海軍司令部今（27）日表示，為強化海、空軍訓練，首次驗證海巡署平戰轉換納入國軍防衛作戰序列機制，國軍日前於九鵬基地及東部海域，實施年度飛彈射擊訓練，驗證海、空軍及海巡艦艇實彈射擊與接戰能力。海軍也證實，海巡署安平艦實彈射擊雄風二型反艦飛彈，並成功命中目標，場面相當震撼。
海軍司令部表示，此次任務以整體防空及聯合制海場景，採「仿真實戰」與「移地訓練」方式執行，透過空中、水面及岸置儎臺，對靶船（標）射擊各型彈藥，命中率近98%，成功驗證海、空軍及海巡艦艇聯合打擊能力，可有效防敵進犯。海軍強調，落實蔡英文總統「國艦國造」與「國防自主」政策，海軍依國防部聯合戰力規劃指導，致力建軍備戰及戰備整備工作，透過實戰訓練，驗證海、空軍聯合作戰指管機制與攻擊程序，強化整體防衛作戰能力，確保臺海安全。
根據海軍公布的照片顯示，此次參與的海巡署船艦為安平艦，該艦實彈射擊「雄風二型」反艦飛彈，成功命中目標。
海巡署安平級「安平艦」於2020年12月交船，安平艦是以海軍沱江級飛彈巡邏艦藍圖為基礎改良設計，除了艦艏鎮海火箭彈外，也預留空間及管線供雄風飛彈使用，戰時可由海軍換裝執行戰備任務，擔任第二海軍達到「平戰轉換」功能。