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高雄今+11239確診首破萬例　陳其邁：一定要確保醫療能量

▲高雄今天新增11239確診，首破萬例，市長陳其邁在防疫記者會中強調一定要確保醫療能量。(圖／高市府提供)
▲高雄今天新增11239確診，首破萬例，市長陳其邁在防疫記者會中強調一定要確保醫療能量。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-27 19:10:04

高雄市今(27)日新增11239例首度破萬，確診數僅次最多的新北市1萬9363例及台中市1萬1501例，並超過桃園市1萬0074例，和原本確診數高局不下的台北市9503例全國排列第三。市長陳其邁表示，台中、台南、高雄發生率逐漸增加，就像一開始擬定的戰略，希望曲線慢慢上來、慢慢下去，但這樣時間就會拖得比較長，所以一定要確保醫療量能。

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▲高雄今天新增確診個案飆升至1萬1239例。（圖／高市府提供）
▲高雄今天新增確診個案飆升至1萬1239例。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天高雄確診數增多，主要來自之前PCR會延遲一天判陽性的個案，約有1500例左右，加上快篩陽判陽會有1成個案為PCR陰性。目前評估，高雄疫情扣除變數，相對於前一天8500多例來說，確診略有上升，包含社區、職場、家庭不特定風險部分要特別留意。

▲高雄市研判有10％為偽陽性。（圖／高市府提供）
▲高雄市研判有10％為偽陽性。（圖／高市府提供）
高雄新增11270例，經過疫調轉銜案件數31例，共計11239例本土個案。在快篩陽視同確診上路後，分析PCR確診人數為3928人、診所快篩陽4569人（占比40.65%）、醫院快篩陽2742人。年齡層部分，中壯年族群（30-39歲、40-49歲、50-64歲），不同於以往都是PCR確診狀況，目前醫院PCR中3929人占34.9；快篩陽性4569人占40.65%；醫院快篩楊2742人占24.4%。潘炤穎指出，高雄目前PCR與快篩陽性占比為1比2，可見快篩陽性仍會不斷升高，職場活動接觸風險要特別留意。

潘炤穎也就年齡確診狀況分析說，今天中壯年族群占比相較過去更高，昨天確診判定過程中，40至49歲確診占比明顯上升，可能在相關規定與程序簡化，對這個年齡的族群可能在判定上較高。

▲5月27日年齡確診狀況分析。（圖／高市府提供）
▲5月27日年齡確診狀況分析。（圖／高市府提供）
潘炤穎說，無論是30至39歲、40至49歲、50至64歲這三族群，顯示不只家庭需要留意、確診個案同住家人，職場上同事之間，辦公室與私下聚會都需要特別留意，0至11歲、65歲以上屬於高風險對象，但幾天觀察下來都是穩定狀態。

潘炤穎強調，40到49歲連續三天占比持續上升，在這個族群中，職場活動接觸風險要特別留意。

▲陳其邁也以「集團免疫」來解釋「疫苗覆蓋率」及「自然免疫」。（圖／高市府提供）
▲陳其邁也以「集團免疫」來解釋「疫苗覆蓋率」及「自然免疫」。（圖／高市府提供）
隨後，陳其邁也以「集團免疫」來解釋「疫苗覆蓋率」及「自然免疫」。他指出，在一個社區、團體或是城市，病毒免疫力是指在社區集團不會傳播，通常是需要疫苗覆蓋率加上自然免疫，意思是病毒傳染給另一人（自然免疫、剛得病等對象），其身體自然有抗體，病毒傳染給對方也是無效。疫情就會從高峰往下走，這也跟疫苗覆蓋有關，也就是疫苗覆蓋加上染疫人數，因為自然有抗體產生，進而形成集團免疫。至於，疫情曲線何時往下走？從北到南、人流數都在降低，公衛手段在各縣市也都差不多。

陳其邁也認為，現在高雄、台中都逐步往上走，跟北部比較我們比較慢上來。」陳其邁說，現在就是要讓整體疫情控制，且不要超過醫療上限，他們也注意到整個醫院專責病房使用，目前有大概還有59%空床，所以量能是相當足夠。

陳其邁也強調，自然免疫與盛行率有關，特別是根據衛生福利部5月26日資料顯示，新北市12.82％、台北9.3％、高雄4.33％，對此也可以看出「自然免疫率」，但南部地區跟北部還有落差，因為疾病傳播R值還處較高點、逐漸進入高原期、疫苗覆蓋率近七成左右。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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