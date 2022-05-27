高雄今+11239確診首破萬例　陳其邁：一定要確保醫療能量

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高雄新增11270例，經過疫調轉銜案件數31例，共計11239例本土個案。在快篩陽視同確診上路後，分析PCR確診人數為3928人、診所快篩陽4569人（占比40.65%）、醫院快篩陽2742人。年齡層部分，中壯年族群（30-39歲、40-49歲、50-64歲），不同於以往都是PCR確診狀況，目前醫院PCR中3929人占34.9；快篩陽性4569人占40.65%；醫院快篩楊2742人占24.4%。潘炤穎指出，高雄目前PCR與快篩陽性占比為1比2，可見快篩陽性仍會不斷升高，職場活動接觸風險要特別留意。
潘炤穎也就年齡確診狀況分析說，今天中壯年族群占比相較過去更高，昨天確診判定過程中，40至49歲確診占比明顯上升，可能在相關規定與程序簡化，對這個年齡的族群可能在判定上較高。
潘炤穎說，無論是30至39歲、40至49歲、50至64歲這三族群，顯示不只家庭需要留意、確診個案同住家人，職場上同事之間，辦公室與私下聚會都需要特別留意，0至11歲、65歲以上屬於高風險對象，但幾天觀察下來都是穩定狀態。
潘炤穎強調，40到49歲連續三天占比持續上升，在這個族群中，職場活動接觸風險要特別留意。
隨後，陳其邁也以「集團免疫」來解釋「疫苗覆蓋率」及「自然免疫」。他指出，在一個社區、團體或是城市，病毒免疫力是指在社區集團不會傳播，通常是需要疫苗覆蓋率加上自然免疫，意思是病毒傳染給另一人（自然免疫、剛得病等對象），其身體自然有抗體，病毒傳染給對方也是無效。疫情就會從高峰往下走，這也跟疫苗覆蓋有關，也就是疫苗覆蓋加上染疫人數，因為自然有抗體產生，進而形成集團免疫。至於，疫情曲線何時往下走？從北到南、人流數都在降低，公衛手段在各縣市也都差不多。
陳其邁也認為，現在高雄、台中都逐步往上走，跟北部比較我們比較慢上來。」陳其邁說，現在就是要讓整體疫情控制，且不要超過醫療上限，他們也注意到整個醫院專責病房使用，目前有大概還有59%空床，所以量能是相當足夠。
陳其邁也強調，自然免疫與盛行率有關，特別是根據衛生福利部5月26日資料顯示，新北市12.82％、台北9.3％、高雄4.33％，對此也可以看出「自然免疫率」，但南部地區跟北部還有落差，因為疾病傳播R值還處較高點、逐漸進入高原期、疫苗覆蓋率近七成左右。
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