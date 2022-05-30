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房市／冷氣機清潔有門道！觀察這「3點」　專業度秒現形

▲信義居家的專業冷氣清潔廠商在執行清潔步驟時都會細心與消費者溝通。（圖／信義居家提供）
▲信義居家的專業冷氣清潔廠商在執行清潔步驟時都會細心與消費者溝通。（圖／信義居家提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-30 08:30:00

夏天的腳步近了，家裡的冷氣機許久未開，很多人擔心會積滿灰塵與塵蟎，這幾年流行清洗冷氣機，但就怕花了錢又洗不乾淨，信義居家表示，要觀察冷氣清潔廠商是否專業可看3個面向，包括施作評估不推銷、細心說明做好防護、事後驗收不馬虎，從這些細節就可看出廠商的專業度。
 
信義居家表示，專業冷氣清潔的作業時間約1.5個小時，清潔後可增加冷氣效能，通常第一步為「施作評估，符合個人的需求」，因此專業的廠商會依照每一名消費者家中冷氣機的狀況來判斷合適的診斷方案。
 
消費者盧小姐分享使用經驗說，師傅會先幫忙檢查冷氣機狀況，發現濾網沒有很髒，清潔後差別不大，誠實的請消費者評估是否要施作，同時並幫忙檢查家裡其他台冷氣機，最後決定施作比較常使用的主臥冷氣機。
 
優質冷氣清潔的第二步「細心說明，做好環境保護措施」，當選定需要清潔的冷氣機後，師傅開始擺出工具，也在冷氣機上裝上防護設備。首先拆除冷氣機外殼，也會同步說明進行的步驟，外殼拆除後先取下濾網放在一旁，等待後續清潔。師傅細心的將電路與開關感應的地方用塑膠袋包好，避免用水柱沖洗時內部的時候會弄濕。
 
許多人家中的冷氣機設計成隱藏式，師傅也能鑽進小空間，細心將清潔劑噴入冷氣機，等待幾分鐘後，再用水槍一層一層清理灰塵髒污，讓平時清不到的髒汙沿著塑膠水管帶流到水桶裡。
 
優質冷氣清潔第三步「事後驗收不馬虎」，信義居家表示，冷氣機清潔過後，後續師傅將外殼、濾網、葉片沖洗擦拭乾淨並組裝完成，也協助測試功能是否都正常，並將地面跟廁所整理乾淨，才開始收拾工具，過程前後都很細心施作。

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