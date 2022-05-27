高市在家帶孩子月領5千送托領8千5 準公托今年不調漲
為減輕育兒家庭壓力，高雄市府結合中央資源推出育兒利多政策，宣布自今年8月起，未滿2歲兒童的育兒津貼及托育補助每月將再加碼補助1500元，也就是說，在家自己照顧可領育兒津貼每月5000元，送托準公托中心每月可領托育補助8500元；不僅如此，高雄市準公托中心最高收費也維持原金額，今年不會調漲。
陳其邁表示，給兒童一個安心成長的環境，是他最關心且持續督導團隊努力的重要目標，包括『公共化教保服務達4成目標』、『設置達30處公共托育機構，111年達到目標53處』、『增設31處共融公園，111年達到67處目標』；在公托品質提升部分『提高公托照顧比為1比4』、『調增公托專業人員薪資4,600元』。
除了提高育兒津貼及托育補助，市長陳其邁為體恤家長，更宣布高雄市準公托中心最高收費維持原金額，今年不會調高，市府同時也訂定「準公共托嬰中心獎勵計畫」，鼓勵托育專業人員久任及獎勵準公托嬰中心提升托育人員薪資待遇，公私協力共同營造友善托育職場、更好的托育環境。
此外，高雄市政府社會局表示，為了體恤托育人員的辛勞與肯定其專業的付出，市府自今年1月起，已調增公托中心托育專業人員薪資，每月加薪4600元；另外，44家準公托中心托育專業人員，包括主管、護理及托育人員等，只要今年7月前任職年資滿1年、3年、5年以上，就可以依年資申請「久任獎勵金」。
為了營造友善的托育職場，準公共托嬰中心若幫主管人員、托育人員、專業護理人員等全數投保薪資達一定級距金額，可依級數向市府申請6萬到18萬元的獎勵金，希望用提高待遇來鼓勵托育專才留任、改善勞動條件。