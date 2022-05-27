藍拿舊圖抹黑林靜儀不顧選區淹水　綠揭蔡其昌做這些

國民黨文傳會副主委王鴻薇今（27）日在臉書發文，怒轟民進黨立委林靜儀的選區淹水，林卻在瑞士「吃大餐、拍美照」；但王鴻薇所PO的相片卻是9年前舊照，且林是因公參與WHA視導團而出國，王鴻薇的抹黑引發各界論戰。民進黨晚間表示，王鴻薇惡意抹黑林靜儀令人傻眼，應該向台中市民道歉，國民黨也真的別再亂下去，否則只會離民心越來越遠。
民進黨說，全台忙著防疫，同時各地警消與工作人員，也積極應對暴雨帶來的淹水災情。大家都在自己的崗位上努力，維持國家的運作。王鴻薇卻反其道而行，不顧疫情、災情，未經查證，隨便上網拿一張2013年的舊照片亂造謠，甚至惡意抹黑林靜儀，令人傻眼。
民進黨表示，台中因雨勢過大，造成淹水災情，王鴻薇不找台中市長盧秀燕，卻反而做圖抹黑林靜儀，難道台中市長已經換人了嗎？
民進黨說，林靜儀身處瑞士，與跨黨派立委組成WHA視導團，替台灣拚外交，仍關心台中災情，早已在第一時間就請服務團隊前往關心並協調處理；民進黨提名的台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌 ，一早也立即前往台中各區了解災情，與水利單位跑了12處淹水點，嚴重淹水的地區，也已經調派臨時抽水設備，希望減輕淹水災情的衝擊。
民進黨表示，王鴻薇身為國民黨中央的幹部，卻拿著9年前的舊照片，見獵心喜、造謠抹黑出國為台灣拼外交的林靜儀，被民眾拆穿後，至今連一句道歉也沒有。
民進黨呼籲，王鴻薇應該向台中市民道歉，國民黨也真的別再亂下去，否則只會離民心越來越遠。