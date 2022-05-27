COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

王心凌被推坑吃兔頭崩潰！字幕驚見情敵隋棠金句

▲王心凌被餵兔腦差點崩潰。（圖／翻攝芒果TV)
▲王心凌被餵兔腦差點崩潰。（圖／翻攝芒果TV)

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-27 20:15:522022-05-27 20:17:36

「甜蜜教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，以招牌歌曲〈愛你〉再度翻紅，也交了不少姐姐好友，第一次公演和吳莫愁、黃小蕾、吳謹言組隊表演，被夥伴們推薦吃兔腦，她面露難色委婉拒絕，後製字幕竟出現「怎麼可以吃兔兔」，這句剛好是女星隋棠在電影《撒嬌女人最好命》的經典台詞，兩人曾為爭搶姚元浩水火不容，沒想到和昔日情敵竟出現同款劇情，被觀眾說實在太有緣！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王心凌因《乘風破浪》再度翻紅。（圖／天晴娛樂&芒果TV提供)
▲王心凌因《乘風破浪》再度翻紅。（圖／天晴娛樂&芒果TV提供) 
▲王心凌認真投入練習歌曲。（圖／天晴娛樂&芒果TV提供)
▲王心凌認真投入練習歌曲。（圖／天晴娛樂&芒果TV提供) 
▲王心凌練習舞蹈熱身。（圖／天晴娛樂&芒果TV提供)
▲王心凌練習舞蹈熱身。（圖／天晴娛樂&芒果TV提供)

王心凌這次參賽，炒出超高熱度，個性慢熱的她面對姐姐們比較害羞，坦言吳莫愁、黃小蕾和吳謹言都是讓她有安全感的夥伴，讓她逐漸把私底下的一面展現在鏡頭前。四位女星在宿舍中，一面泡腳一面談心，彼此互送禮物，為對方加油打氣，暱稱自己是「天使寶寶組」，王心凌數度露出雪白美腿，讓網友驚呼連連。

最新一集節目裡，王心凌等人在宿舍同桌吃飯聊天，吳謹言問她「妳吃過兔頭嗎？」電視字幕上出現「怎麼可以吃兔兔！」黃小蕾隨即推薦舌頭跟鼻樑骨，「妳是不是覺得最近記憶力不好，吃一點牠的腦子，馬上就聰明了」，讓王心凌聽到後立刻尖叫，還好吳謹言跳出來解圍吞下兔腦，王心凌勉為其難吃了一塊兔臉頰肉，可憐兮兮的反應，可愛又讓人憐惜。

▲王心凌被餵兔腦，字幕上驚見隋棠名言「怎麼可以吃兔兔」。（圖／翻攝芒果TV)
▲王心凌被餵兔腦，字幕上驚見隋棠名言「怎麼可以吃兔兔」。（圖／翻攝芒果TV)

在節目裡再翻紅，王心凌感謝網友的喜歡，全心投入排練，「我會給自己壓力，希望做好表演！」有粉絲在旅館門口堵到她，告知現在親戚朋友都看到她的初舞台。她笑得很開心，也謙虛表示：「節目太火了，託其他姐姐的福。」從錄製第一天就很照顧王心凌的黃小蕾，還拉她到樓梯間談心。樓道裡，黃小蕾陪她談心放鬆，她教黃小蕾歌唱技巧。網友看到這一段，都忍不住留言「兩位姐姐都太甜了」！

不滿王心凌翻紅？范植偉發文「老天鵝」　被酸蹭舊愛熱度

甜蜜漩渦擋不住！王心凌帶旺股價飆升293億　翻紅主因曝

私密照2度外流！王心凌心太軟沒提告：為愛情失去所有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀