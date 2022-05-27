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徐巧芯迎戰周玉蔻！當天警方密錄器影片曝光　對話全公開

▲國民黨台北市議員徐巧芯違停爭議持續發酵，徐巧芯今（27）晚表示正式申請要警方公布當天密錄器畫面。（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲國民黨台北市議員徐巧芯違停爭議持續發酵，徐巧芯今（27）晚表示正式申請要警方公布當天密錄器畫面。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-27 21:59:422022-05-27 22:06:02

台北市議員徐巧芯日前紅線違規停車，後續引發遭爆料施壓不讓警方開單的爭議，雖然爆料者已道歉，但事件仍餘波蕩漾，資深媒體人周玉蔻更是緊抓不放。對此，徐巧芯今（27）晚在臉書發文表示，已正式向警方申請公開密錄器影片，更高呼「向劣質媒體人周玉蔻正面迎戰」，再度解釋整起事件的始末，並強調「未來如再有任何人惡意扭曲事實，散播破壞我名譽之誹謗言論，我將採取法律行動，捍衛名譽」。

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徐巧芯表示，已經正式向警方申請公布5/19違規停車的密錄器影片，可以證明自己語氣平和，並且要求警察開單是事實。徐巧芯解釋，第一時間就有向警方詢問能否公開密錄器，但警方回答若公開此影片，將涉及到員警瀆職問題，那是重罪，公布以後恐怕該員警未來升遷無望，於是同意警局出面說明就好。

徐巧芯強調，自己無意追殺員警，也接受市府公權力的裁決，「該罰的、該道歉的，我全部接受」，單純的違規停車本無公布密錄器與否的問題。但沒想到事件仍持續發酵，徐巧芯直指「像周玉蔻這樣的劣質媒體人，一直試圖把白布染成黑的，不斷透過各式管道施壓警方要求公開，給了極大的壓力。」

徐巧芯再次解釋，自己當下那句「沒關係我們回去再講」，意思是尊重員警的執法權力，應該是對方先開單，若有問題我再按一般管道申訴即可，離開後我也不曾找過分局詢問過此事，這點所長第一時間已經說明，且三年多來擔任議員也不曾關心過任何交通罰單。「整個過程按照前後語意脈絡很清楚，從頭到尾是想了解執勤規定為何，並非對他施壓，如果要施壓不想被開單早就達到目的，何必多此一舉？」

徐巧芯表示，「再次為違規停車的事情道歉。但必須重申，我沒有施壓的意圖、作為，全程語氣平和，僅是與開單員警討論相關規定，被抹黑曲解成我不讓員警開單，我絕不接受。」

徐巧芯並透露仍會提告爆料人，要釐清「這一連串到底是巧合還是刻意為之的一場局」，並表示「未來如再有任何人惡意扭曲事實，散播破壞我名譽之誹謗言論，我將採取法律行動，捍衛名譽」。徐巧芯最後也再點名周玉蔻，「提供與衛生局、萬芳醫院到府PCR採檢的通聯記錄。不公開包括對話過程等通聯，就是不敢，就是特權！」

而台北市警察局則表示，徐巧芯一案原屬單純交通違規，當時的現場處理過程及後續處置，都已對外說明，並無爭議，因此認為沒必要公開密錄器。但此案經外界連日討論及臆測，已偏離事實造成社會大眾錯誤認知，也對於警察執法公正性產生質疑。為杜絕外界以訛傳訛，公布密錄器影像，以維護警方執法公信力。（編輯：倪浩軒）


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