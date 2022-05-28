餐飲半價尬起來！胖老爹、Subway 「11家餐廳」買一送一

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📍春水堂：黃金香酥雞115元，買一送一
📍胖老爹：甜不辣55元，買一送一
📍漢堡王：花生培根牛肉堡119元、4塊雞塊50元，皆買一送一
📍21風味館：雞肉洋蔥圈65元，買一送一
📍YAYOI彌生軒：和風蘿蔔豚肉煮91元，買一送一
📍Subway：舒味思氣泡水大杯（660ml）35元、現烤餅乾1片20元，皆買一送一
📍清原芋圓：芋頭沙西米露（660ml）75元，買一送一
📍伯朗咖啡：美式咖啡110元、拿鐵咖啡130元、橙花檸檬紅葉茶130元，皆買一送一
📍Flash Coffee：閃電黑咖啡小杯50元、冰煉乳拿鐵小杯90元，皆買一送一
📍Mr.Wish：大荔貴妃紅茶50元
📍鮮茶道：西柚美眉60元
📍5月31日前透過外送點Mister Donut甜甜圈10入390元，享買一送一，等於平均單個甜甜圈19.5元，組合口味限定39元甜甜圈，且由門市隨機搭配，無法指定挑選。
📍八方雲集在6月7日前推出Uber Eats外送8折套餐，「招牌鍋貼＋玉米濃湯或酸辣湯＋燙青菜」原價160元、特價128元。
📍foodpanda也有買一送一優惠，6月6日前北北基每周一外帶自取星巴克指定飲品，輸入「週一星自取」買一送一；5月31日前訂購生鮮雜貨輸入「叫生鮮雜貨」，滿 499元享7.5 折，最高折150元。