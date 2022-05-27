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議員批青創基地「剝一層皮」　侯友宜：會請青年局研議

▲新北市長侯友宜指出，由於每個創業據點所在區位不同，租金難免不一，會請青年局研議，盡量減輕年輕人的負擔。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.23）
▲新北市長侯友宜指出，由於每個創業據點所在區位不同，租金難免不一，會請青年局研議，盡量減輕年輕人的負擔。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.23）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-27 23:59:042022-05-28 00:09:08

成立5個多月的新北市政府青年局績效不佳，成為新北市議會市政總質詢的重點；民進黨新北市議會黨團今（27）日聯合質詢時痛批，青年局從府會溝通、網站資訊不清楚、青創基地的租金不友善外，疫情的期間到底有做了什麼事。

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新北市長侯友宜指出，青年局積極輔導青年就業、職涯規劃及公共參與等，新北市也持續規劃創業據點，預計3年內會增設至10個空間，由於每個創業據點的所在地區不同，租金難免不一，會請青年局研議；此外，市府也有辦理第二專長教育訓練，讓青年在疫情期間培養第二專長，為後續的求職做準備。

新北市議員羅文崇表示，青年局業務1至4月的政策及活動業務執行狀況少到有點誇張，4月份甚至沒有執行任何的政策及活動；青年局要解決青年求學、職涯、創業等問題，但跟高雄、桃園的青年局相比，新北的網站設計相對沒用心，應該要將各項目敘述清楚、列表出來，讓有需要的人一目了然。

議員張錦豪質疑，青年事務委員會有侯友宜的子弟兵出來選舉，不曉得是否是侯友宜放在裡面培養，再遴選出來或有計畫放在裡面酬庸；此外，相對各局處在疫情期間做很多事，上網去搜尋新北青年局，不但臉書、官網觸及率低，沒有相關作為，新聞多是因小編公佈個資去道歉，成立半年沒積極作為。

議員戴瑋姍認為，目前青創基地只有5處，財政局應該協助釋出公有空間，讓創業青年可以使用；另青創基地的租金越來越高，對青年是「剝一層皮」，桃園青創園區每坪租金1500至4500元不等，高雄數位創意中心每坪250元，駁二共創基地每坪750元，但新北創立方每坪要3287元，是高雄的10幾倍。

青年局長錢念群回應，目前都有在各大專院校的就業博覽會設置青年專區，也會對青年進行個別輔導，在創業部分，包括成立青創基地、提供創業貸款補貼等，並積極走訪各大企業，增加媒合機會；另外，針對補助年齡限制會通盤考量是否下修至18歲，擴大協助青年多元發展。

議員陳世榮、陳文治質疑，青年局接收了許多青年的業務，但預算並沒有移到青年局，卻由青年局來執行預算，上面還有個「太上皇」青委會，「怎麼會是一個局長當一個局長的指導」；吳宗憲解釋，法制局是幕僚單位，跟各個局處都熟，可扮演協調的工作，他在青委會的職務就是跨局處協調。
 

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