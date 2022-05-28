《食尚》朵拉確診語氣沉重　風田搞笑：誤以為要告白

TVBS 42 頻道《食尚玩家熱血48小時》由威廉、風田與朵拉共同主持，無厘頭又活潑自然的主持風格深受觀眾喜愛，唯一的女生朵拉也常對美食有精闢評點，讓觀眾可以更瞭解美食口感。近日朵拉因確診缺席《食尚》外景，則讓風田哀號朵拉不在好沒安全感，自己必須得惡補口感詞彙了。

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▲朵拉確診致電風田，沈重語氣讓風田誤以為她要告白。（圖／TVBS提供）

《食尚》錄影前全體人員都需要快篩，朵拉表示因為出外景的關係，兩三天就會檢測一次，日前突然有些咳嗽症狀，便緊張地一直快篩，沒想到就在外景出發前一晚快篩陽性。她坦言：「當下腦袋一片空白，馬上打給經紀人並告知外景組，然後去PCR，連媽媽都一起確診。」而不幸中的大幸是朵拉與媽媽除了輕咳及有點喘以外，都沒有其他症狀，大概居家隔離的第三天就完全不會咳嗽了，她也慶幸自己外景前一晚有再快篩，才能及時發現沒有影響到整個團隊。

朵拉得知確診後也有打給風田告知，風田憶起當下情況搞笑表示：「朵拉語氣很沉重，我還以為她要告白，好緊張！」出外景時風田有感而發：「沒有朵拉好沒安全感，放鬆了一年多，現在要多講口感，突然覺得很有壓力。」一旁的威廉則笑說風田難得認真做功課，還去網路上惡補口感，朵拉趕快回來吧！聽聞此事的朵拉也安慰風田：「你的特色就是很走心的吃、吃得很香，不用太緊繃，好好負責效果就好。」

▲朵拉出外景前身體不適，及時快篩發現確診救團隊。（圖／TVBS提供）