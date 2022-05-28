強尼戴普45億世紀審判難產！陪審團糾結　延期下週二宣判

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀大審判，自4月11日開庭至5月27日結辯，長達47天的各出奇招、證人輪番上陣後，進入最後陪審團宣判時期，由於外界熱切關注，陪審團遲遲無法達成共識，糾結數小時後宣告將進入延長賽，因週一是國定假日，結果將改至下週二（5月31日）可望出爐。

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▲官司告一段落，安柏赫德擁抱律師互相鼓勵。（圖／美聯社／達志影像）

這場誹謗官司的最後結辯環節，雙方律師都訴諸感性訴求，強尼戴普方的女律師卡蜜兒（Camille Vasquez）以巨星的演藝人生聚焦，強調他即使有用藥、情緒不穩等缺點，這次審判不僅關於一個人的名聲，還是一個人的性命，「只有冤屈平反時，他才能活下去。」更譏諷安珀赫德在庭上假哭指控家暴的動作，根本是人生代表作。

女方的律師班羅滕伯恩（Ben Rottenborn）則以女性弱勢為重點，強調虐待不僅限於身體，還包括「情感虐待、心理虐待、經濟制裁、性虐待」，提出強尼戴普的羞辱簡訊和失控怒罵影片，造成安柏赫德的心理壓力，認為陪審團的決定將對全世界被家暴的女性都有深遠影響力，甚至透露安珀赫德為了這場官司訴訟費用花費超過600萬美金（約1.8億元台幣）的律師費。







▲強尼戴普乘車離開法院，揮手向粉絲致意。（圖／美聯社／達志影像）

由於這場官司包括強尼戴普控告安珀赫德誹謗，求償5000萬美金（約台幣15億），以及安珀赫德反訴，求償1億美金（約台幣30億）的兩個案件，最高賠償金額恐高達45億元，最糟糕情況是兩邊同時敗訴，都得賠償得給對方，法官佩妮阿茲卡拉（Penney Azcarate）表示，為保護陪審團不受影響，能公平審慎判決，成員身分將保密一年。

▲強尼戴普的粉絲們聚集法院門外支持偶像。（圖／美聯社／達志影像）

官司進入馬拉松審判，中途一度響起提醒兒童失蹤或綁架案、和女主角同名的「安柏警報」，