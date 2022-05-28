讚台灣是晶片領頭羊！CNN曝：台美幾週內進行經貿對話
美國《有線電視新聞網》（CNN）27日指出，台灣和美國可能會在幾週內，開始進行加深經貿聯繫的談判，而台灣也可能會派代表團參加6月在馬里蘭州舉行的SelectUSA（選擇美國投資） 高峰會，峰會目的是為海外企業投資美國提供便利。
據《CNN》引述台灣官員消息報導，談判將聚焦在供應鏈彈性、勞動力、環境和可持續發展方面的合作制度化，提出深化雙方貿易和投資關係的具體方法，有關內容事後將對外公告。
報導提到，美國總統拜登（Joe Biden）於亞洲行時公布的區域經濟計劃，印太經濟框架（IPEF），台灣無緣參與，分析人士認為，此舉可能是因部分成員不想加劇與中國的緊張，被北京視為選邊站，而盼望在IPEF裡能淡化美中對抗，因此台灣雖然曾表示想成為IPEF的成員，最後卻仍被排除在首輪名單之外。
不過，報導也點出，台美之間雖無正式外交關係，但通過促進經濟交流、向台灣提供防禦性武器以抵抗入侵等，雙方繼續保持密切的非官方關係；而且台灣在全球供應鏈中扮演著至關重要的角色，是全球半導體晶片供應的領導者，特別台積電 (TSMC)還是全球最大的晶片代工製造商，在為蘋果、高通和英偉達等科技公司設計的產品提供動力方面，發揮了關鍵作用。