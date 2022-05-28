COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

讚台灣是晶片領頭羊！CNN曝：台美幾週內進行經貿對話

▲美國CNN指出，台灣在全球供應鏈中扮演著至關重要的角色，是全球半導體晶片供應的領導者。（示意圖／取自Pixabay）
▲美國CNN指出，台灣在全球供應鏈中扮演著至關重要的角色，是全球半導體晶片供應的領導者。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-28 08:56:12

美國《有線電視新聞網》（CNN）27日指出，台灣和美國可能會在幾週內，開始進行加深經貿聯繫的談判，而台灣也可能會派代表團參加6月在馬里蘭州舉行的SelectUSA（選擇美國投資） 高峰會，峰會目的是為海外企業投資美國提供便利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《CNN》引述台灣官員消息報導，談判將聚焦在供應鏈彈性、勞動力、環境和可持續發展方面的合作制度化，提出深化雙方貿易和投資關係的具體方法，有關內容事後將對外公告。

報導提到，美國總統拜登（Joe Biden）於亞洲行時公布的區域經濟計劃，印太經濟框架（IPEF），台灣無緣參與，分析人士認為，此舉可能是因部分成員不想加劇與中國的緊張，被北京視為選邊站，而盼望在IPEF裡能淡化美中對抗，因此台灣雖然曾表示想成為IPEF的成員，最後卻仍被排除在首輪名單之外。

不過，報導也點出，台美之間雖無正式外交關係，但通過促進經濟交流、向台灣提供防禦性武器以抵抗入侵等，雙方繼續保持密切的非官方關係；而且台灣在全球供應鏈中扮演著至關重要的角色，是全球半導體晶片供應的領導者，特別台積電 (TSMC)還是全球最大的晶片代工製造商，在為蘋果、高通和英偉達等科技公司設計的產品提供動力方面，發揮了關鍵作用。

自由行開跑！57國「解封」入境措施　無需疫苗或隔離

推特股東集體起訴！點名馬斯克、推特「混亂收購」

德州槍擊女老師護童慘死！丈夫悲痛　竟心臟病發隨妻而去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀