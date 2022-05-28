違停引爭議！周玉蔻斥密錄器不完整 徐巧芯嗆對賭退政壇
日前，國民黨台北市議員徐巧芯，因紅線違停引發爭議，27日，徐巧芯於臉書公布警方密錄器畫面，還原當時情況，未料，資深媒體人周玉蔻，28日一早就在臉書發文，痛批徐巧芯僅公布2分鐘的密錄器內容，怒嗆「二分鐘？騙誰啊？二分鐘就已經那麼不堪了，全部內容呢？」，更斥「選擇性公布密錄器二分鐘不到的片斷，解決不了妳施壓警員不要開單，又威脅事後再消單的醜陋事實」；對此，徐巧芯也在臉書上回擊「跟周玉蔻對賭」，並強調「警察局與我所公布的密錄器如果有任何遺漏，我退出政壇；如果沒有，你退出媒體圈。」
據了解，北市議員徐巧芯，日前因紅線違停引發爭議，27日晚間，徐巧芯主動公布警方密錄器畫面，還原當時狀況。資深媒體人周玉蔻28日連發數文，怒嗆徐巧芯「二分鐘(密錄器畫面)就已經那麼不堪了，全部內容呢？」，更提到台北市警察局，應該下令信義分局公布密錄器完整內容，並撤銷對員警的懲處。之後周又PO文提到，認為徐巧芯「轉移焦點、選擇性公布密錄器二分鐘不到的片斷，解決不了施壓警員不要開單，又威脅事後再消單的醜陋事實。」
對此，徐巧芯也在臉書上PO文表示要跟「跟周玉蔻對賭」，強調「周玉蔻看完密錄器內容不服氣，說市警局跟我選擇性公布密錄器片段，要求公佈『全部內容』。在這裡直接跟你嗆賭，警察局與我所公布的密錄器，如果有任何遺漏，我退出政壇；如果沒有，你退出媒體圈。」，另外，徐巧芯也表示「根據密錄器內容，我從未要求警員不開單，當下與事後也沒有透過任何管道威脅銷單，請修正你的內容，不然我會提吿。」雙方戰火越演越烈。