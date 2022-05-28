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鳳小岳化身「咖啡之神」撫慰人心　搭隋棠登台北電影節

▲左起林哲熹、鳳小岳、隋棠、項婕如《歡迎光臨 二代咖啡》登上台北電影節。（圖／台北電影節提供）
▲左起林哲熹、鳳小岳、隋棠、項婕如《歡迎光臨 二代咖啡》登上台北電影節。（圖／台北電影節提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-28 11:30:00

台灣劇集狂放異彩，今年台北電影節特別邀請到兩部題材新穎且卡司強大的戲劇作品來此世界首映，由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演輕喜劇《歡迎光臨 二代咖啡》，以及羅宏正、李沐、黃河共演偵探推理劇《滴水的推理書屋》，雙台劇聯手讓觀眾大銀幕搶先嘗鮮。

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多次入圍金鐘獎的導演邱晧洲，涉獵題材類型廣泛，新作《歡迎光臨 二代咖啡》將於北影首度曝光，包括鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如皆有亮眼演出。鳳小岳劇中化身「咖啡之神」，與菜鳥徒弟林哲熹每日精心沖煮的咖啡，不僅是店內熟客的精神糧食，更是眾人的心靈慰藉，故事藉咖啡多樣的風味，對照人性的多元樣貌，本次將放映特別為台北電影節剪輯的特別版。

▲《滴水的推理書屋》新生代演員羅宏正挑戰不同戲路。（圖／台北電影節提供）
▲《滴水的推理書屋》新生代演員羅宏正挑戰不同戲路。（圖／台北電影節提供）
由王小棣導演領軍的《茁劇場》系列延續《植劇場》口碑佳績，今年再以改編多元類型文學的新型態戲劇《茁劇場》展現台灣創作力，首波新劇《滴水的推理書屋》邀來電影《粽邪》系列導演廖士涵執導，改編作家臥斧的推理小說《FIX》，由新生代演員羅宏正飾演推理書屋的店長，熱愛研究未解懸案的他，某日卻捲入各種離奇犯罪事件，他要如何逐步拼湊出背後複雜真相？本劇並網羅金鐘新人李沐與台北電影獎、金鐘獎雙影帝黃河、林映彤等同台飆戲，本次將首映第1、2集。

▲榮獲2022年柏林影展泰迪熊獎的《一二三我仨不落單》，是今年酷兒電影的觀影首選。（圖／台北電影節提供）
▲榮獲2022年柏林影展泰迪熊獎的《一二三我仨不落單》，是今年酷兒電影的觀影首選。（圖／台北電影節提供）
除首映台灣劇集，台北電影節也將放映多部精彩外片。榮獲2022年柏林影展泰迪熊獎的《一二三我仨不落單》（Three Tidy Tigers Tied a Tie Tighter），描繪三個年輕酷兒在新型疫病侵襲世界之時，四處悠晃撿拾散落城市的吉光片羽，輕快的影像節奏搭配電子聲響，是今年酷兒電影的觀影首選；代表海地競逐奧斯卡最佳國際影片的《弗蕾達的抉擇》（Freda）聚焦母女關係與當地國情變化，經營雜貨舖養活全家的母親，面對難解政治局勢的女兒，家人們將給出各自的回答。

華裔女導演基特佐哈自編自導自演的《紐約真人類》（Actual People），描繪大學畢業前夕，驚覺自己水逆纏身的女主角，感情、課業和友誼全部面臨危機，她該如何度過？該片於盧卡諾影展首映掀起討論，是年度新銳驚喜；《沉睡巨人之子》（The Children of the Sleeping Giant）的故事舞台是義大利一座逐漸消逝的小鎮，鎮上盡是白髮蒼蒼的老人，而18歲的少年與弟弟穿梭於其中，參與祭典，體驗生活，迷失與困惑也油然而生。

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，選片指南和「日場影迷通行證」首賣將於6月11日在三創生活園區舉行，影展票券在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。
 

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