鳳小岳化身「咖啡之神」撫慰人心　搭隋棠登台北電影節

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由王小棣導演領軍的《茁劇場》系列延續《植劇場》口碑佳績，今年再以改編多元類型文學的新型態戲劇《茁劇場》展現台灣創作力，首波新劇《滴水的推理書屋》邀來電影《粽邪》系列導演廖士涵執導，改編作家臥斧的推理小說《FIX》，由新生代演員羅宏正飾演推理書屋的店長，熱愛研究未解懸案的他，某日卻捲入各種離奇犯罪事件，他要如何逐步拼湊出背後複雜真相？本劇並網羅金鐘新人李沐與台北電影獎、金鐘獎雙影帝黃河、林映彤等同台飆戲，本次將首映第1、2集。
除首映台灣劇集，台北電影節也將放映多部精彩外片。榮獲2022年柏林影展泰迪熊獎的《一二三我仨不落單》（Three Tidy Tigers Tied a Tie Tighter），描繪三個年輕酷兒在新型疫病侵襲世界之時，四處悠晃撿拾散落城市的吉光片羽，輕快的影像節奏搭配電子聲響，是今年酷兒電影的觀影首選；代表海地競逐奧斯卡最佳國際影片的《弗蕾達的抉擇》（Freda）聚焦母女關係與當地國情變化，經營雜貨舖養活全家的母親，面對難解政治局勢的女兒，家人們將給出各自的回答。
華裔女導演基特佐哈自編自導自演的《紐約真人類》（Actual People），描繪大學畢業前夕，驚覺自己水逆纏身的女主角，感情、課業和友誼全部面臨危機，她該如何度過？該片於盧卡諾影展首映掀起討論，是年度新銳驚喜；《沉睡巨人之子》（The Children of the Sleeping Giant）的故事舞台是義大利一座逐漸消逝的小鎮，鎮上盡是白髮蒼蒼的老人，而18歲的少年與弟弟穿梭於其中，參與祭典，體驗生活，迷失與困惑也油然而生。
2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，選片指南和「日場影迷通行證」首賣將於6月11日在三創生活園區舉行，影展票券在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。