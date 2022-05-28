摩斯再推「紅茶買10送10」被搶翻 買薯條送紅茶最後四天
有「被漢堡耽誤的紅茶店」之稱的摩斯漢堡，店內冰紅茶被喻為速食界最好喝，每每推出紅茶半價活動就被火速搶光，網友力推大杯冰紅茶半價後一杯20元，比手搖飲純茶30元起跳還划算。摩斯漢堡現推出端午優惠「紅茶買10送10」，廣受好評的「買薯條送紅茶」也進入最後倒數4天，想省錢可得把握時間趕緊跟上。
迎來端午及畢業兩大送禮旺季，因應疫情再起，看準無接觸遠距送禮需求，摩斯漢堡App「安心取溫馨送」推出端午節優惠方案，包括紅茶買10送十10、紅茶買20送20、咖啡買6送2、蒟蒻禮盒買1送1等多種組合，讓購買者能透過LINE或其他通訊方式，轉贈飲料給其他朋友。不過最受歡迎的還是紅茶半價，原先預計開賣999組，至截稿前僅剩不到兩百組，預計今（28）日稍晚就會搶光。
日前麥當勞部份門市薯條出現缺貨問題，摩斯漢堡趁對手沒薯條之際，宣布「買薯條送大杯冰紅茶」，活動一推出就成功創造話題，讓眾多網友嗨翻天：「這組合根本超讚」、「對摩斯來說，這是買大鎖送車」，如今活動進入尾聲，到5月31日前剩下最後4天，想爽吃薯條配紅茶得把握時間。
6月1日將正式插旗屏東的漢堡王，每每展店都推出驚喜營造話題，這次漢堡王也宣布將為屏東消費者推出3款「萬丹紅豆」系列，除了萬丹紅豆聖代、萬丹紅豆草莓聖代兩種甜點，最吸睛當屬牛肉排搭配紅豆蜜的「萬丹紅豆牛肉堡」，可惜是在地限定，羨煞不少外縣市粉絲。