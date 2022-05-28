PLG／施晉堯為何整季低潮？顏行書：聯盟變強和關注更多

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而今年施晉堯陷入了大低潮，場均只剩下10.6分2.9籃板1.9助攻，三分命中率只剩23.5%，連帶導致球隊本季戰績也跌落谷底，最終以墊底之姿結束賽季，無緣晉級季後賽。
談到施晉堯莫名的低潮，顏行書認為除了球隊賽季之初在土洋磨合、戰術問題上讓他不適應之外，也點出今年聯盟水準明顯提升，「第一季的P.League+因為只有四隊，我覺得各隊人員補強、洋將實力都和這一季有蠻大的落差。」
在去年領航猿也發生了很多問題，包括洋將里德和傑克缺席了一些比賽，顏行書認為這讓施晉堯在場上可以打得比較自在，擁有更多的自由度。但今年鄭志龍接手之後，體系變得比較專業、講求紀律性，球員不能隨心所欲的想打什麼、就打什麼。
顏行書說，當好手——包括旅外的球員——紛紛來到這個聯盟時，比賽強度自然會提升到更高的水平。當遇到更強的對手、陷入困境時，你該如何去調整自己，是施晉堯未來要去克服的問題。「我們教練團也給他時間和機會，跟他做了一些溝通，希望他勇於出手，但他這一季起伏還是比較大。」
「你是頭牌球星，受到的關注一定是最大的——無論是對手或是媒體。如果你無法突破這些針對性的防守，那就會像這個賽季一樣。我們球隊當然是希望他面對場內、場外都是以他為頭牌的情況下，能以這個賽季為經驗，找回領航猿本土一哥的身手。」顏行書如此表示。
施晉堯今年31歲，顏行書直言任何球星在這個年紀要有所突破，難度都是很高的，但應該要想辦法維持住水準。「比如LeBron James，他打到現在仍然有巔峰水平。那我覺得既然去年有14分的水準，今年就應該要維持14分的身手。之後如果你搭配到更好的隊友和體系，那就有機會爆發出更好的成績。」
顏行書點評道，目前來看施晉堯可能在心理層面要再更強壯一些，「球技一定要維持高水平，像是三分命中率，去年3成、今年只剩2成，你擁有無線開火權，為什麼會降到這麼低？我認為除了聯盟強度提升之外，自己心態也要去調整。」