美國怎麼了？德州槍擊案處理失當　步槍年會照樣舉行

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，警察在外等候期間，接獲不少師生報警求救，教室內陸續傳來槍聲，但警方一直沒有進一步行動，近20名警員就這麼在走廊等了48分鐘，直到美國邊境巡邏隊的戰術小組成員拿來鑰匙開門後，才將槍手擊斃，現場並查獲一支AR15自動步槍、大量子彈和彈匣。
這樣的處理手法引起公眾不滿，特別是死者家屬，紛紛痛斥警方草菅人命，如果施救即時，不會有這麼多人死亡，安全部長麥克勞則在記者會上表示歉意。
諷刺的是，距離槍擊案發生才不過3天，同樣位於德州的休士頓27日卻如期舉行全國步槍協會年會，結果會場外聚集了大量示威人士，呼籲應進行槍械管制、重視兒童安全。
由於時機敏感，不少原本預定要赴會的來賓，為了不冒犯槍擊案死者，都臨時取消出席。休士頓市長表示，他原本希望能推遲活動，但市政府無法採取任何措施強制取消；全國步槍協會則表示，出席者將為受害者祈禱，承諾加倍努力守護校園安全。
美國前總統川普（Donald Trump）在出席年會時，為遇害者哀悼，但也表態反對槍枝管制，並說應該讓正派人民擁有槍枝自衛，以免遭受邪惡攻擊：「邪惡的存在不足以成為讓守法公民放下武器的理由，邪惡的存在正是其中一個讓守法公民武裝的最佳理由。」
美國全國步槍協會是當地一個非營利性民權組織，支持美國人權法案的《憲法第二修正案》，並且認為持有槍枝以自我防衛，是每個美國公民應該享受的公民權利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110