台人都回家？陳子璇隻身赴陸拚事業 強顏歡笑吐空虛心境
49歲的補教天后陳子璇顏值凍齡、外表美豔，與補教名師高國華離婚後，開始享受單身生活，不時會透過臉書分享感情觀、豔遇日常等，而遠赴大陸發展的她，日前突然有感而發吐露空虛心聲，也大嘆在大陸的台灣人很多都已經返台。
陳子璇曬出一張近距離自拍，笑得相當開懷，盼能將此刻的雀躍記錄下來：「希望自己永遠像這張照片一樣的笑容，可以開開心心的。」又感嘆人生最重要的修行，就是要苦難、快樂並存。陳子璇認為有時候一個人在大陸會感到空虛、寂寞：「台灣人好多離開大陸回台灣了，我還是努力想做好自己，這樣的壓力還是很大。」陳子璇也勉勵正在打拚的自己，不要輕言放棄：「只是有時想起，總會不由自主地懷疑自己，不管如何努力向前行，大家一起加油，為自己找到夢想，繼續奮鬥。」
事實上，陳子璇與高國華分開多年，去年曾自爆2人還沒離婚，關係遊走在模糊地帶：「我和高老師現在處在比較奇特的狀態，就是還有很多事情是有交集的，必須聯絡才能解決，或是彼此還是會互相支持，這就和我以前的狀況不太一樣。」而陳子璇今年也在情人節當天，表示已辦妥離婚手續：「選了情人節來辦理離婚手續，配偶欄已空白，問我現在的心情如何？我滿想唱水調歌頭的。」正式離婚後，陳子璇也鮮少分享關於感情的文章，疑似想藉由工作來填滿孤單的生活。