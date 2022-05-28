新竹臺大分院攜手基層診所　解決居家照護疑難雜症

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新竹臺大分院家庭醫學部陳孟侃主任表示，從一開始大家摸索做法，到建立初次評估與追蹤的流程，家庭醫學部社區醫療群一步步規劃妥善的照護流程。隨著案量的增加，自5/11開始，經由新竹縣衛生局的媒合，新竹縣診所協會帶領著診所協會及其他診所共15家加入新竹臺大分院生醫醫院的旗艦團隊。從一開始可以承接每日幾十名的新案迅速擴充到一天可以承接400~500名的新案照顧，經過本院分派，將大部分的居家確診者照護回歸至基層診所。
24小時專線服務 處理緊急居家照護問題
主責該項業務的新竹臺大分院黃國晉副院長表示，疫情的進展極為迅速，唯有做好醫院跟基層診所的充分合作及分工，才能讓民眾得到最好的照顧。為了紓解夜間及假日急診的壓力，該院徵求合作的基層診所加入夜間及假日視訊門診，並將相關資訊表格化呈現在一開始給確診者的QA中，而且在24小時專線服務接聽時主動轉介，戮力解決民眾的問題。
合作抗疫 輕、中、重症分流
新竹臺大分院余忠仁院長表示，特別感謝新竹縣診所協會跟其他基層診所義無反顧地加入，分擔這龐大的居家確診者的照護工作，也謝謝新竹縣衛生局的指導，跟基層診院所充分合作抗疫，是新竹臺大分院善盡社會責任的使命，做好輕、中、重症分流，我們才能在這場疫情中得到勝利。
參與確診者居家照護團隊的基層診所：
竹北市：
1.日康診所
2.新瓦屋小兒科診所
3.游丞顯小兒科診所
4.嘉正耳鼻喉科診所
5.柏安耳鼻喉科診所
6.翁佩魁小兒專科診所
7.洪瑞聰小兒專科診所
竹東鎮：
1.崇光小兒專科診所
2.平安李昀璇診所
3.葉治威外科診所
4.平安葉國安耳鼻喉科診所
5.王仁俊小兒科診所
其他地區：
1.平安診所（芎林鄉）
2.民安診所（寶山鄉）
3.哈佛診所（關西鎮）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53884
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