俄國續攻烏東　烏軍恐棄守盧甘斯克州最後據點

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）說，俄軍試著包圍烏軍多日後，目前已進入仍在烏軍掌控中的頓巴斯最大城北頓內茨克（Sievierodonetsk）。蓋戴說，城裡9成建築物都遭到砲火破壞。
蓋戴在通訊軟體Telegram上說：「俄羅斯人不會在接下來幾天內如分析家預測的那樣拿下盧甘斯克地區。」他指的是北頓內茨克及其跨越北頓內茨克河（Siverskiy Donets River）的雙子城利西昌斯克（Lysychansk）。
他說：「我們將有足夠的力量和資源來保衛自己，不過，為了避免遭到圍困，我們必須撤退。」
俄羅斯支持的分離主義者表示，他們現在掌控了北頓內茨克以西的鐵路樞紐城鎮利曼（Lyman）。烏國表示，俄軍已奪下利曼多數地區，正在阻擋俄軍推進到西南部距離30分鐘車程的城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏國正在「國防資源允許的範圍內盡力」保護國土。
澤倫斯基晚間發表演說時表示：「如果占領者以為利曼和北頓內茨克會是他們的，那他們就錯了。頓巴斯會是烏克蘭的。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110528