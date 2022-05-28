郭彥均「很多孩子走了」遭撻伐 醫師揪出截圖造假疑點
藝人郭彥均日前在臉書曝光與與醫護友人的對話，其中一句「看到很多孩子就這樣走」引起負面評論，由於內容未必屬實，所以等同散布疫情不實訊息，事後他發文道歉，而胸腔外科主治醫師杜承哲也針對此事，發長文揪出其截圖中說詞的疑點。
郭彥均當時截圖內容有一句「主任從4月5日起都沒休息」，杜承哲點出疑點：「5月初以前哪來那麼多兒科重症？真正遇到兒科專責病房的第一次重要壓力挑戰，是5月15日。」並貼出指揮中心公布今年初，到5月5日的本土案例，其中兒科重症累積加起來一共是3人：「全台有16家醫學中心、6家兒童重症責任醫院，這3位和其他並未演變成重症的中症，很大的機會會分散在不同醫院，不至於全部集中在一家。」認為根本不可能已經讓該名主任，馬不停蹄工作一整個月。
杜承哲稍早又曬出1922提供的圖片，4月5日到14日並沒有兒童中重症病人，4月15才有第一位住進兒科重症專責的患者，讓他怒批：「沒想到這樁悲劇和其後的孩子們，成為內容農場散播恐懼的材料，和某些參選人年底選舉的攻擊手段。」直言在疫情如此嚴重下，有人製造假截圖，有人大手筆出資擴散這才是背後的目的。
雖然杜承哲很感謝郭彥均對醫護的鼓勵，但是其發文很明顯是「從一張刻意製造的假截圖，由不明人士出資散佈的恐慌性消息」，直言這是大家最在意的事：「不用轉移焦點，更不應該利用這幾個家庭的不幸悲劇，以及醫療人力吃緊的現況，來製造你們的機會。」
※【NOWnews 今日新聞
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