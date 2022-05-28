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realme GT Neo推火影版　粉絲讚爆：太中二不過我可以

▲realme GT Neo３推出火影限定版，但台灣目前尚未有上市規劃。(圖／翻攝官網)
▲realme GT Neo３推出火影限定版，但台灣目前尚未有上市規劃。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-28 12:09:10

realme繼之前與《七龍珠》推出GT Neo 2特別版，成功吸引動漫粉絲，日前宣布再與動漫大作《火影忍者》推出realme GT Neo３火影限定版，將大量火影元素放置在手機上，全球限量5000台，配置天璣8100處理器，12+256GB售價3099元人民幣，（約13545元台幣），即日起在中國開放預購，但台灣目前暫時沒有上市規劃。

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▲realme GT Neo３手機推火影限定版。(圖／翻攝官網)
▲realme GT Neo３手機推火影限定版配色上使用鳴人代表性的黑、橘配色，相機模組結合木葉忍者村的護額設計，並保留了漩渦一族的標誌。(圖／翻攝官網)
realme GT Neo３火影限定版主題為疾風傳的「漩渦鳴人」，配色上使用鳴人代表性的黑、橘配色，相機模組結合木葉忍者村的護額設計，並保留了漩渦一族的標誌，不僅手機，外包裝和退卡針也是誠意滿滿，像是手機盒是火影忍術卷軸禮盒，退卡針採用木葉標誌設計。內建的功能也有許多驚喜，像是加入火影專屬背景主題，同時在充電時，還會顯示水、火、風、雷、土動畫，並訂製84個原作風格的圖標在手機內。

▲realme GT Neo３手機推火影限定版。(圖／翻攝官網)
▲realme GT Neo３火影限定版外型和內建功能都有許多火影小巧思。(圖／翻攝官網)
realme GT Neo３火影限定版公布後吸引了火影迷熱議，粉絲不禁說：「太中二了，不過我可以！」、「中二到想買是怎樣？！」、「連卡針都這麼中二」、「火影就是要中二啊！」、「看了好生火」、「這就是我的忍道」；也有粉絲提議，「應該把鏡頭改勾玉」，覺得雖然有粉絲信仰，「但拿出去用要有點自信。」

▲realme GT Neo３手機推火影限定版。(圖／翻攝官網)
▲realme GT Neo３火影限定版退卡針採用木葉標誌設計，讓網友驚呼：「連卡針都這麼中二」。(圖／翻攝官網)

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