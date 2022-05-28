日媒：羽田金浦航線因疫中斷逾2年　擬6月15日復飛

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日本首相岸田文雄26日宣布將從6月10日開始開放包括韓國在內的98個國家或地區觀光客入境，配合羽田與金浦航線復飛，看似有期盼帶動日本國內觀光活性化的意圖。
日韓間雖然有成田機場往返仁川機場的航線，但兩處機場離市中心都較遠，不少聲音都希望能重啟羽田金浦這條首都直航航線。羽田金浦航線在疫情肆虐前，每年載運旅客人次超過200萬。
另外，韓國外交部長朴振計畫6月19日左右起訪日，與日本外務大臣林芳正會談。日韓間仍有包括「前徵用工」訴訟及慰安婦問題等未解爭議，儘管韓國「反日」輿論根深柢固，但2018年仍有約750萬人次的韓國人赴日，因此也有不少韓國人期待羽田金浦航線復飛。
再者，也可以看出尹錫悅政府希望藉復飛羽田金浦航線，有助在對日協議方面取得進展的意圖。
尹錫悅本人也在5月11日與赴韓參加總統就職典禮的日本「日韓議員聯盟」代表團會談時，說明對復飛航線將採取積極措施等，展現希望儘速復飛的強烈想法。
日韓政府本來以6月1日起復飛羽田金浦航線作為目標進行協商；不過，由於在確保足夠機場職員與防疫人員方面耽誤一點時間，所以推遲復飛時間。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110528