《魷魚》男星逃離收容所製造恐慌！在《紙房子》直播搶劫

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劉智泰飾演天才犯罪設計者「教授」，接下這個角色的他充滿自信表示：「『教授』是個信念強烈的天才智謀家， 因為有了自己的信念，所以才制定了戰略和計劃。」
《魷魚遊戲》朴海秀飾演讓造幣局陷入緊張狀態的「柏林」，原本被關在朝鮮強制收容所，要等到死了才能離開的他，卻赫然出現在犯罪現場。不再當魯蛇的朴海秀形容「柏林」是個「認為控制人類的唯一方法就是分裂或製造恐怖」，而且態度高傲自認高高在上。
百想影后全鐘瑞飾演眾所矚目的「東京」，北韓出身的「東京」夢想脫北到南韓，但是面對殘酷的現實而受挫，在想放棄的時刻遇到了「教授」因此決定加入強盜集團，全鐘瑞對此表示：「『東京』的選擇似乎創造、引領整體的趨勢！」
「莫斯科」李元鍾則表示，本劇即是能充分展現韓國獨有特點的故事，所以立刻答應演出，飾演韓國首位成功從地道逃脫的銀行搶劫犯，在團隊裡負責規劃脫逃路線。金志勳飾演「莫斯科」的兒子兼街頭鬥毆家「丹佛」，國際名模張允柱則飾演無人能取代的偽造專家「奈洛比」。
《紙房子：韓國篇》公開新主視覺海報，海報上可見強盜集團的8人在造幣局大廳樓梯上俯瞰排隊站好的人質，地上放著一袋又一袋的錢，持槍強盜們氣勢凌人，讓人忍不住好奇這場世紀終極搶案究竟會如何發展。
導演金泓善表示，強盜團戴著全韓國國民都知道的河回面具，河回面具代表的詼諧性也和本影集概念相符。美術導演徐成京則透露因為造幣局是黑暗的色調，所以才會延續使用紅色連身套裝跟白色面具來展現最強烈的視覺呈現。
張允柱則表示河回面具其實包含了很多表情，雖然看起來在笑，但其實不是一直在笑，其中有著憤怒以及懸疑的表情。朴海秀解釋河回面具也有著對權力的批判和自由的意義，如果多人一起戴著面具，就會感受到非常大的能量。《紙房子：韓國篇》共兩部，第1部6集將於6月24日在Netflix上線。