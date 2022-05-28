違停「我們回去再講」遭質疑施壓　徐巧芯強調語氣溫和

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「密錄器公布後心情比較輕鬆」，徐巧芯說，他一開始就希望公布密錄器，但警局回覆案件還在調查中，也希望能給員警一個機會，他也尊重警方，不再積極要求，但這幾天周玉蔻公開、私下施壓警方，造成警局困擾，所以昨日晚間他主動聯繫，希望公布密錄器內容。
徐巧芯說，密錄器影片公布後，可能不符合周玉蔻期待，周又二度質疑，密錄器影片不是完整片段，他公開嗆賭，如果影片遭變造、剪輯、短缺，他會退出政壇以示負責，如果這兩分鐘多就是完整版，就請周玉蔻退出螢光幕，這麼糟糕的媒體人，處處陰謀論，甚至污衊警局。
至於密錄器影片中，徐巧芯對員警說「我們回去再講」，被質疑是在施壓不開單，徐巧芯解釋稱，在這句話之前，員警就把身分證還給他了，所以不開單的時間更早，只是沒有在影片中，而這句話「回去再講」引起質疑，他非常可以理解，他當時是詢問政策到底是先勸導還是開單，他想說回去再研究，下次語意表達會更明確，如果他要施壓，當員警歸還身分證時，大可收下走人。
媒體質疑，徐巧芯詢問違停不是勸導嗎，是否就是暗示員警不要開單？徐巧芯強調，如果想施壓的話，口吻不會這麼溫和，尤其是對話對象基層員警，他更加溫和，卻還是造成誤會。
至於拉下口罩的部分，徐巧芯說，因為當時他嘴巴油油，很急著出來，所以有動口罩，但不是故意拉下口罩，不超過8秒，但外界有所質疑，他理解也接受大家公評。
他也強調，對於爆料者惡意抹黑，他堅持提告，至於周玉調利用特權採檢採檢事件，他也會堅持追查到底。