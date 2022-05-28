乳酪蛋糕霸主是誰？冠軍「這點」勝出　顧客認有回購魔力

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在社群上十分火紅的日曆蛋糕「Chiz UP」，同樣獲得大量討論與關注，品牌提供客製化服務，可以根據客人需求在蛋糕印上生日日期或圖案，讓收到的壽星受寵若驚，蛋糕拍起來也十分好看上相。除了外型以外，網友們也大推：「口感綿密細膩，入口即化」、「冷凍後又有不同風味、底層餅乾很酥脆，整個口感很有層次」，人氣也是居高不下，網路聲量排第2名。
「吃吃看TASTERS」則是位於天母的老字號品牌，有網友直言：「從小吃到大的回憶」、「很樸素，沒有花俏的點綴，但濃厚的香氣始終如一」，也因為深耕天母多年累積起的好口碑，讓許多沒吃過的民眾也想吃吃看。
另外兩家連鎖品牌「起士公爵」、「品。好」也有許多愛好者，受歡迎理由不外乎是「品質穩定」、「現點現做」，也有人大讚：「試吃服務非常棒，完全不會讓人不好意思，是會認真幫你建議口味」，可說是選擇障礙者的福音之一。
乳酪蛋糕的口味千變萬化，除了原味之外，巧克力、檸檬可說是萬年不敗的經典款，網友表示：「超愛巧克力苦甜的口味，配咖啡當下午茶剛好」、「夏天大推檸檬口味，酸酸甜甜的很清爽」。若想變化多一點，可選擇水果類乳酪蛋糕，愛好者大推：「草莓加上鮮奶油真的欲罷不能」、「新鮮的藍莓吃起來微酸甜，但不膩」，新鮮水果搭配剛出爐的乳諾蛋糕可說是絕佳組合。
抹茶則是近幾年十分受歡迎的口味之一，苦中帶甜的滋味成為許多人的心頭好，相關討論包括：「抹茶甘苦的味道跟綿密的蛋糕結合，完全是另一個層次」、「不太喜歡吃太甜的口味，抹茶很推」，是不嗜甜民眾的絕佳選擇。至於芋頭口味的反應兩極，有人認為濃濃綿密的芋頭味超香，但若是比例失敗吃起來就會很死甜。