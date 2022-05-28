回嗆布林肯對中政策！華春瑩連發11組推文

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在第2組推文中，華春瑩則打下：「布林肯國務卿說，美國將捍衛國際法，維護和平和安全。但是，等等！二戰後80%以上的武裝衝突不就是由美方發起的嗎？再加上這些戰爭——許多是非法發起的—已經在伊拉克、敘利亞、阿富汗造成數十萬人死亡、數千萬人流離失所和嚴重饑荒...實際上，美國沒有參與戰爭的時間只有16年。」
緊接著華春瑩又在第3組推文中質問：「布林肯國務卿表示，美國將保護個人和主權國家的權利。但僅在過去10年，美國就入侵並操縱了超過20個國家的政權更迭。槍支暴力每年造成大約4.5萬美國人死亡，最近在羅布小學有21人喪生。」、「如果這個政府不能保護自己的人民，那麼它又如何保護其他國家的人民？」
華春瑩並把話題帶到所謂的兩岸內政問題，在第4組推文中指出：「布林肯國務卿表示，美國並不尋求阻止中國發揮大國作用，如果真是這樣的話，那麼美方為何要加強『五眼』聯盟，兜售『四方安全對話』（QUAD），組建『澳英美安全協議』（AUKUS），並加強在中國周邊的雙邊軍事同盟？美方為何從未停止干涉中國內政，從未停止支持新疆、西藏、台灣分裂勢力？」
華春瑩還打臉布林肯有關不阻止中國發展的說法，認為「如果真是這樣，為何美國還未取消（對華）關稅？為何還在不遺餘力地打壓中國高科技企業？又為何如此忙於試圖在全球供應鏈中取代中國？為何要散佈諸如『安全威脅』、『強迫勞動』等謊言，剝奪中國人民或中國企業發展的權利？」
在第6組推文中，華春瑩又痛批：「布林肯說，所有國家都可以在不受脅迫的情況下自由規劃自身發展道路。但是想想門羅主義，以及它如何在美國外交政策中仍然完好存在，例如針對拉丁美洲和南太平洋島國。強迫各國『要麼支持我們，要麼反對我們』而選邊站？並凍結甚至接管他國的資產和私有財產？美國難道不才是脅迫外交的最大發明者和捍衛者嗎？」
已經罵了6條推文，但華春瑩並沒有停止的打算，在接下來的第7組推文中，說正是美國對中國的關稅戰，才導致美國公司損失巨大，丟掉24萬個工作崗位；又於第8組推文中提到24日發生的德州小學槍擊案，直言正是美國政客的自私、冷漠、傲慢和無能，導致悲劇發生，他們才要為此負責。
在第9到第11組推文中，華春瑩先是談及美國涉台政策，強調「一個中國」只有一個正確的版本，即世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是美國政府在1979年簽署的《中美建交聯合公報》中以及此後所有美國政府所承認的，也是中國與包括美國在內的181個國家建立外交關係的政治前提。
然後，華春瑩抨擊了布林肯將中國共產黨和中國人民區分開來的操作，聲稱「在中國共產黨的領導下，中國人民享有前所未有的安全和幸福，中國孩子們不用擔心在學校被槍殺，少數民族不用像喬治·弗洛伊德那樣擔心無法呼吸」。
最後，華春瑩寫道，「布林肯國務卿表示，美國將與中國進行建設性接觸，這兩個偉大的國家可以和平共處。嗯，我們以前聽過這些話，並隨時準備朝著合作共贏的方向努力。『聽其言觀其行』，美方能否兌現承諾，我們將拭目以待。」