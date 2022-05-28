林志玲嫁對了！AKIRA浪漫告白：「她就是我的小孩」

2019年11月伴隨著全台灣人祝福的這場台南婚禮，以及婚宴後的After Party，AKIRA用言語、用行動來告訴林志玲，也告訴每個關心她的人，她絕對不會嫁錯人！就讓我們一起回到那天，去感受AKIRA最浪漫的告白。
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AKIRA：「她真的很了不起，我自認在日本發展得算不錯，但看到林志玲長期的善行和在演藝圈的努力不懈，真心感到自愧不如。」
在婚禮那天，AKIRA看到萬人空巷的畫面，還是再一次讓他明白林志玲的魅力有多麼巨大。他強調林志玲的好，好到讓他幾乎在她面前自嘆不如，這不是一種示弱，而是願意將聚光燈放在她最愛的妻子身上，也等同於表示自己有多幸運。
我們都聽說過日本是大男人主義盛行的國家，先不論這是否只是刻板印象，但從婚禮舉辦在台南是由男方提出，以及只要提到林志玲他就是滿口的稱讚與崇拜，她尊重且疼愛林志玲的心溢於言表。
▲林志玲2019年宣布閃嫁日星Akira，台灣粉絲一致祝福。（圖／林志玲微博）
AKIRA：「身為一個丈夫，大家都對我說要加油，其實不用特地跟我說加油，愛這件事其實不需要加油！」
從日本來到台灣，AKIRA說每個人都跟他說要加油，雖然我們不曉得每句加油的意義，也許是要跨越語言與文化的障礙，也許是因為他娶的如此完美的林志玲，但他就用這一句回應。
「因為很愛一個人，所以做什麼就都不算努力。」這也許就是AKIRA想要說的。
AKIRA：「在我心中，她就是我的孩子。」
多少人引頸期盼這段鴛鴦眷侶，能夠趕緊擁有自己的小孩，這當然是眾人的祝福，卻也可能是給高齡的林志玲不小的壓力。因此面對這樣的催促與起鬨，AKIRA先是回應，生小孩這件事情兩人會再找時間，但他卻也溫柔地將林志玲拉進自己的胸膛，並撫摸著她的頭髮補上一句：「在我心中，她就是我的孩子。」
這不僅是一句情話，也是AKIRA的溫柔，回應了眾人，也安撫了老婆，不希望大家的盼望，變成了壓力落在女方身上，更讓人看到他體貼的一面。
AKIRA：「全台南、全台灣、全亞洲的朋友們，我一定會讓志玲成為最幸福的人！」
就是因為對這段愛情與婚姻無比自信，才敢用這句諾言來留為證據。也許婚姻這條路，沒有親自走過的人不曉得其中的辛苦，但他曉得兩人都是公眾人物，如果連一開始都沒有要向全世界證明的信心，那就太小看他想要愛林志玲一輩子的決心。
像林志玲這麼美好的女人，誰都希望她能找到幸福，而這麼多年下來，我們曾為她的戀愛開心，也為她的單身抱屈，更為沒有人能給她幸福而操心。
而現在，我們看著依偎在AKIRA身邊的她，才終於放心。我想，AKIRA一定明白，沒有人比他更曉得林志玲有多麼該被好好疼愛，他會窮極一生給林志玲幸福，就如他說的這些告白，就如同我們所能想像，最美好的童話故事結局。
P.S. 會幸福的人，終將會幸福的，尤其終身大事，怕什麼姍姍來遲。
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