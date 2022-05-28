劃破醫護人員隔離衣的利刃　「這件事」比新冠肺炎還可怕

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幾日前即有一則新聞報導，一名男子攜其稚女至新北市耕莘醫院就醫，因對於就醫流程有所不滿，控制不住情緒而怒罵現場醫護人員甚至出言恐嚇，揚言「要打電話叫人來」，造成現場醫護人員恐懼不已。而事實上，此類事件並不只一二，對於疫情正熾、士氣蕭條及負面情緒升溫的此刻，無疑是對於全體醫療人員的一大打擊。
陳信儒醫師指出，雖能同理民眾對於疫情的不安及擔憂，但不管在什麼狀況下，對醫療人員從事言語甚至肢體上的暴力行為，或妨礙醫療行為進行，都是不當且不被允許的，也會導致其他民眾就醫權益受損，陷入就醫時間被迫延長的惡性循環。
院方應成醫護強力後盾 協助解決受暴者身心傷害
位在第一線協助患者的醫護人員，不僅需忍受生理上因長時間工作導致的疲憊，心理上也要面對隨之增高的染疫風險，甚至有許多第一線醫護人員，為怕將病毒傳染給自己的家人而選擇不回家。陳信儒醫師說，希望民眾在非常時期能多點體諒，也呼籲各家醫院及政府重視並協助解決醫療暴力問題。
舉例來說，對於受暴之醫護人員，院方除了以職災論處、協助申請補助以外，更應該在當事人兵疲馬困、或因擔心施暴者尋仇而無心爭議的情況下，成為強力的後盾並為其提供最充分的協助。
「助人」為醫護之本 「尊重」則為就醫基本
臺北市醫師職業工會強調，醫護的用意是助人，而非陷人入罪，即便譴責醫療暴力施暴者，也無法抹滅事發當下受暴者心中的創傷。提醒民眾利用醫療資源的同時，也要遵守基本的法律規定，給予醫療人員應有的尊重，勿在疫情期間增添醫療負擔，侵害其他人就醫之權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53914
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