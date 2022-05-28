孫燕姿直播吸2.4億人朝聖 念「13姐」親筆信哽咽
孫燕姿昨（27）日晚現身抖音直播間，透過「你好嗎？——孫燕姿抖音線上唱聊會」捎來久違的問候，她很開心可以和大家在線上見面，一起唱唱歌、一起聊聊天，天后魅力驚人，吸引2.4億人次在線觀看。
孫燕姿在直播中，演唱了KTV必點的經典歌曲《雨還是不停地落下》、組曲《風箏》＋《我也很想他》＋《我不愛》，現場還開放歌迷留言許願想聽哪首歌，寵粉的孫燕姿一連清唱了《相信》、《任性》、《遇見》，以及新歌《餘額》等曲，她有感而發的說：「那段時間大家都是一步一步往前走，想做的事，就去做。《餘額》是這段時間有紀念性的作品，接下來還會有新的作品，希望大家可以聽得到。」
在這兩年，大家見面的方式改變了，孫燕姿也坦言最難適應的是沒辦法面對面，無法見到歌迷朋友們，幸好能透過線上直播和大家見面，這段時間裡，很多人的生活都有了變化，和家人朋友相處的方式也有所改變，體悟「愛，就要及時說」，所以她也特別以傳遞者的身份，為歌迷朋友唸出寫給親人朋友的信件，響應今天的主題。在環節中唸出了來自天后之筆「13姐」的信，信中清楚描述了她想念的一道道美食，像是黑色臭豆腐、大閘蟹、大腸包小腸、豬潤麵等，「快樂的時光總是過得特別快，這些有你你你你你的點點滴滴，因為有你，才有意義。」一字一句道出心中滿滿的想念也讓孫燕姿不禁眼眶泛淚。