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想買筆電再忍忍！MSI輕薄款1.7萬有找　比買手機還便宜

▲微星公布線上618獨家優惠，電競筆電、輕薄筆電折扣後最高可以省萬元以上。(圖/翻攝官網)
▲微星公布線上618獨家優惠，電競筆電、輕薄筆電折扣後最高可以省萬元以上。(圖/翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-28 13:53:53

618年中慶檔期即將開跑，電腦廠商MSI微星率先公布線上618獨家優惠，電競筆電、輕薄筆電折扣後最高可以省萬元以上，電競筆電3萬有找，輕薄筆電折扣後1.7萬就能買到，另有人體工學電競椅下折扣，但優惠期間從6/6才開始活動至6/19，且僅限MSI線上購物才有優惠。

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▲MSI筆電優惠。(圖/翻攝官網)
▲Modern 14輕薄筆電搭載HD視訊鏡頭，原價26,900元，限時優惠價16,900元。(圖/翻攝官網)
MSI微星將於6/6~6/19在自家的MSI線上品牌旗艦館推出獨家優惠，Bravo 15電競筆電搭載AMD Ryzen 7 5800H 處理器以及Radeon RX 5500M獨立顯示卡，原價40,900元，期間內特價29,500元，立即省下超過萬元，3萬以下就能購入電競筆電，算是相當超值。另外，針對遠距學習居家推薦超值款，Modern 14輕薄筆電搭載HD視訊鏡頭，原價26,900元，限時優惠價16,900元。

▲MSI筆電優惠。(圖/翻攝官網)
▲Bravo 15電競筆電搭載AMD Ryzen 7 5800H 處理器以及Radeon RX 5500M獨立顯示卡，期間內特價29,500元。(圖/翻攝官網)
除了筆電之外，這次還有MAG CH130X人體工學電競椅促銷，具備165度調整幅度，配置穩定的金屬腳架，原價10,090元，限時優惠7,990元。還有水冷頭搭載2.4吋的 LCD 顯示器，專注散熱表現並相容至12代LGA1700腳位的MEG CoreLiquid S360一體式水冷，原價9,090元，限時優惠6,990元。

▲MSI筆電優惠。(圖/翻攝官網)
▲MAG CH130X人體工學電競椅，具備165度調整幅度，原價10,090元，限時優惠7,990元。(圖/翻攝官網)
同時在618檔期加碼祭出獨家贈禮，購買創作者系列再獨家贈送專業螢幕校色器(市價9,800元)。購買商務系列再加贈USB轉RJ45網路轉接線(市價590元)。

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