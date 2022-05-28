COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

線上旅展開搶！Buffet午餐799　親子下午茶「500元有找」

▲台北國泰萬怡酒店《MJ Kitchen》限時6.8折起促銷，單人午餐券特價799元。（圖／Klook提供）
▲台北國泰萬怡酒店《MJ Kitchen》限時6.8折起促銷，單人午餐券特價799元。（圖／Klook提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-28 14:01:182022-05-28 14:04:18

預定平台Klook將自5月30日起開賣國泰飯店觀光事業「2022春季線上旅展」，包括慕軒飯店《GUSTOSO義大利餐廳》、和逸飯店、COZZI Blu《逸‧市集、逸薈軒》全台多間餐廳及台北國泰萬怡酒店《MJ Kitchen》等，餐券限時買5送1，最低4.8折起。5月30日、31日限時2天，在Klook下訂並用LINE Pay結帳，最高送LINE POINTS回饋18%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
愛吃龍蝦及牛排的饕客有福了！慕軒飯店《GUSTOSO義大利餐廳》推出「海陸總匯雙人套餐」，內含12oz美國安格斯肋眼牛排、法式莫爾內焗烤龍蝦、炭烤時蔬、湯品、沙拉、手工甜點飲品等，原價5880元，限時7折特價4080元，多人聚餐也能選買5送1的6入套組方案，換算下來雙人套餐每份3400元。

▲慕軒飯店義大利餐廳《GUSTOSO》推出海陸總匯雙人套餐，限時7折價4080元，約省下1800元。（圖／業者提供）
▲慕軒飯店義大利餐廳《GUSTOSO》推出海陸總匯雙人套餐，限時7折價4080元，約省下1800元。（圖／業者提供）
另外也有「美國安格斯黑牛戰斧牛排4人分享套餐」，超大份68oz的美國安格斯戰斧牛排，套餐包含時蔬和湯品甜點等配餐，單份套餐限時5折，原價1萬2000元，線上折扣後是5990元，也能選購買5送1的6入套組方案，等同原價現省4萬元起。

而台北國泰萬怡酒店的自助餐廳《MJ Kitchen》，擁有大面玻璃窗，城市景觀一覽無遺，以開放式廚房為特色，提供主廚中西式料理，包括現切美國牛肉、蒜蓉烤生蠔、蒸籠點心、甜點、水果與各式飲品等，線上旅展期間限時6.8折起，單人午餐券原價1180元、特價799元；平日晚餐或假日午晚餐單人券也有特價999元。

和逸飯店全台各館餐廳在Klook也祭出優惠，台北民生館／忠孝館《THE Lounge》推出「單人平日午間套餐通用券」8折起，包含季節主餐以及湯品和小菜，單張最低是227元；如果想要親子同樂，台南西門館《Cozzi KITCHEN》有「親子下午茶暢遊套餐券」，含指定餐點及飲品，限時4.8折價是498元；桃園館中餐廳《逸薈軒》則推出「北京爐烤櫻桃鴨烤鴨家庭餐餐券」，內含北京爐烤片皮鴨、 冰梅燒鴨腿斬件、鴨架湯、港點等餐點，特價4988元，等於小省499元。

▲和逸飯店台南西門館《Cozzi KITCHEN》推出「親子下午茶暢遊套餐券」，限時4.8折後是498元。（圖／業者提供）
▲和逸飯店台南西門館《Cozzi KITCHEN》推出「親子下午茶暢遊套餐券」，限時4.8折後是498元。（圖／業者提供）
▲和逸飯店桃園館中餐廳《逸薈軒》推出「北京爐烤櫻桃鴨烤鴨家庭餐」4988元。（圖／業者提供提供）
▲和逸飯店桃園館中餐廳《逸薈軒》推出「北京爐烤櫻桃鴨烤鴨家庭餐」4988元。（圖／業者提供）

放假爽吃！不只咖啡買一送一　漢堡王、胖老爹也買一送一

摩斯再推「紅茶買10送10」被搶翻　買薯條送紅茶最後四天

乳酪蛋糕霸主是誰？冠軍「這點」勝出　顧客認有回購魔力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀