線上旅展開搶！Buffet午餐799 親子下午茶「500元有找」
預定平台Klook將自5月30日起開賣國泰飯店觀光事業「2022春季線上旅展」，包括慕軒飯店《GUSTOSO義大利餐廳》、和逸飯店、COZZI Blu《逸‧市集、逸薈軒》全台多間餐廳及台北國泰萬怡酒店《MJ Kitchen》等，餐券限時買5送1，最低4.8折起。5月30日、31日限時2天，在Klook下訂並用LINE Pay結帳，最高送LINE POINTS回饋18%。
愛吃龍蝦及牛排的饕客有福了！慕軒飯店《GUSTOSO義大利餐廳》推出「海陸總匯雙人套餐」，內含12oz美國安格斯肋眼牛排、法式莫爾內焗烤龍蝦、炭烤時蔬、湯品、沙拉、手工甜點飲品等，原價5880元，限時7折特價4080元，多人聚餐也能選買5送1的6入套組方案，換算下來雙人套餐每份3400元。
另外也有「美國安格斯黑牛戰斧牛排4人分享套餐」，超大份68oz的美國安格斯戰斧牛排，套餐包含時蔬和湯品甜點等配餐，單份套餐限時5折，原價1萬2000元，線上折扣後是5990元，也能選購買5送1的6入套組方案，等同原價現省4萬元起。
而台北國泰萬怡酒店的自助餐廳《MJ Kitchen》，擁有大面玻璃窗，城市景觀一覽無遺，以開放式廚房為特色，提供主廚中西式料理，包括現切美國牛肉、蒜蓉烤生蠔、蒸籠點心、甜點、水果與各式飲品等，線上旅展期間限時6.8折起，單人午餐券原價1180元、特價799元；平日晚餐或假日午晚餐單人券也有特價999元。
和逸飯店全台各館餐廳在Klook也祭出優惠，台北民生館／忠孝館《THE Lounge》推出「單人平日午間套餐通用券」8折起，包含季節主餐以及湯品和小菜，單張最低是227元；如果想要親子同樂，台南西門館《Cozzi KITCHEN》有「親子下午茶暢遊套餐券」，含指定餐點及飲品，限時4.8折價是498元；桃園館中餐廳《逸薈軒》則推出「北京爐烤櫻桃鴨烤鴨家庭餐餐券」，內含北京爐烤片皮鴨、 冰梅燒鴨腿斬件、鴨架湯、港點等餐點，特價4988元，等於小省499元。