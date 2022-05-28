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2022最新育兒津貼補助加倍！懶人包一次看

2022最新育兒津貼補助加倍！懶人包一次看
2022最新育兒津貼補助加倍！懶人包一次看

健康醫療網

2022-05-28 14:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】育兒津貼要加倍了！由於台灣面臨少子女化問題，政府希望透過落實「0～6歲國家一起養」政策，支持家長養兒育女，減輕家庭負擔。行政院長蘇貞昌表示，自今年8月起，就學補助及擴大育兒津貼補助新制上路，可望讓有第2胎或第3胎以上生育計畫的爸媽更加有感。

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育兒津貼申請資格

若爸媽欲申請中央政府的育兒津貼，必須符合以下申請資格：

  • 年齡為0～6歲幼、兒童
  • 照顧方式需為家長自行照顧，即未接受公共、準公共化托育服務，或是就讀私立托嬰中心、非準公共保母、私立幼兒園的幼兒
  • 申請條件為父母雙方綜合所得稅率未達20%，且未經政府公費安置收容之幼兒
今年8月起，育兒津貼擴大補助，內容及補助金額如下：

  • 第1胎原每月3,500元，提高至5,000元
  • 第2胎及第3胎以上，分別提高至每月6,000元及7,000元
  • 公共與準公共幼兒園每個月收費，全面降至3,000元以下
育兒津貼新制補助金額
育兒津貼新制補助金額
（圖片來源：行政院新聞傳播處）

3大策略共同推動　減輕家庭育兒負擔

2021年育兒津貼擴大補助，約有99.3萬名幼兒受益。為對下一代的照顧更往前延伸，讓有意願生育的家庭，從受孕、懷胎開始到產檢、育嬰的整個過程，都能受到國家更多的支持，蘇貞昌說明，今年8月起，不僅預計達成育兒津貼加倍的目標，在一般私立幼兒園讀書的5到未滿6歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。

蘇貞昌指出，此次一起推動的3大策略，尚包括「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等，希望透過持續提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，達到「增名額、減負擔、加津貼」的目標，期望減輕年輕爸媽的家庭育兒負擔。

 原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：2022最新育兒津貼》中央補助加倍！制度、金額、申請資格懶人包



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53888

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