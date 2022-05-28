中重症＋408 增2男童重症亡、1童「抽搐15分鐘」住加護
中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增80881例COVID-19確定病例，分別為80835例本土個案及46例境外移入；另確診個案中新增127例死亡，以及408例中重症。其中死亡個案又增加2位男童，1位5歲、1位6歲，另外有1位7歲男童重症住進加護病房，有腦炎症狀，但經過治療後有所好轉，目前已移除呼吸器。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增127死和408例中重症都創單日新高，而最受外界關注的兒童死亡案例有兩位，其中一位5歲男童有肺炎、腦水腫，因肺炎呼吸衰竭過世，是5/21曾經公佈過的重症個案。另外一位6歲男童則是新案，有腦水腫症狀，發生嚴重神經性休克，新冠肺炎並非主要死因，但列為共同病因。
而今日新增408例中重症，其中有一位是7歲男童，有先天性代謝疾病，發燒到39.1度，一度發生間歇性抽搐、眼神偏右、走路不穩等症狀，送醫檢查後發現有腦炎，緊急插管送進加護病房。不過經過治療後、包括使用瑞德西韋等藥物，目前狀況有所好轉，已於5/27拔除呼吸器。
羅一鈞表示，今年至今累積本土病例170萬7640人，輕症或無症狀比例佔99.7％。（編輯：倪浩軒）
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