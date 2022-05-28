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查假訊息！網傳「很多孩子走了」　警方不排除約談郭彥均

▲查假訊息！網傳「很多孩子走了」，警方不排除約談郭彥均。（圖／郭彥均臉書）
▲查假訊息！網傳「很多孩子走了」，警方不排除約談郭彥均。（圖／郭彥均臉書）

中央社

2022-05-28 14:32:45

（中央社記者劉建邦、葉冠吟台北28日電）內政部警政署刑事警察局今天表示，將主動追查「很多孩子走了」相關網路貼文涉及假訊息部分，不排除近期約談貼文者包含藝人郭彥均等到案說明。截至下午1時30分，記者試圖聯繫郭彥均，但暫時無法取得回應。

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行政院長蘇貞昌稍早說，這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。

▲郭彥均曝光和醫護的對話，指很多小孩因疫情走了，涉嫌造成恐慌。（圖／郭彥均FB）
▲郭彥均曝光和醫護的對話，指很多小孩因疫情走了，涉嫌造成恐慌。（圖／郭彥均FB）
郭彥均25日在社群網站臉書（Facebook）分享與醫護朋友對話，對方稱醫護4月5日起就都沒休息，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」；這篇貼文引發爭議。

郭彥均27日發文說，對話中醫護朋友提到「看到這麼多孩子就這樣走」不是指有單位知情不報或隱匿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，截圖中轉達的數字就是指揮中心公布的數字。這樣私下的對話造成很多人恐慌，解讀成好像有更多隱匿數字這樣的誤會，「我真的很抱歉」。

此外，台灣資訊環境研究中心昨天在臉書表示，25日到26日至少25個臉書粉絲專頁發布「很多孩子走了！」貼文，貼文內容完全相同；其中19個粉專貼文發布時間是下午3時31分，不到10秒內「群聚發文」，貼文內容完全相同，且貼文首則留言都是內容農場的文章連結。

台灣資訊環境研究中心說，25則貼文共獲7363互動、321次分享，也有1235則留言加入討論，且這些粉專跟上近期粉專經營潮流，知道貼文要用短文搭配背景，連結不能放內文、要放留言。（編輯：李明宗）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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