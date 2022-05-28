萬代玩具展免費參觀剩明天！大人味「ROBOT魂」全公開
▲萬代收藏玩具年度大展特別設置TAMASHII NATIONS史上最多、最齊全ROBOT魂系列特別展示牆，從最新到經典系列商品一次公開。(圖/官方提供)
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▲萬代收藏玩具年度大展特別設置TAMASHII NATIONS史上最多、最齊全ROBOT魂系列特別展示牆，從最新到經典系列商品一次公開。(圖/官方提供)
睽違兩年的「TAMASHII Features 2022 in TAIWAN萬代收藏玩具年度大展」，即日起到5/29，活動只有3天，於華山1914文創產業園區西1館及西2館舉辦。本次集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《火影忍者疾風傳》、《超時空要塞》、《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《七龍珠》等人氣作品以及各大公仔系列的最新商品展示，免費入場。
人氣動漫《航海王》系列展區中最受矚目的即是以華麗特效生動呈現角色姿態的Figuarts ZERO超激戰系列，包括系列中最大尺寸、超過30公分的「夏洛特‧莉莉」，將以「和之國篇」的花魁玲子造型立像和試作品登場。另外蒙其・D・魯夫「四檔 – 三船長鬼島怪物決戰」也將搶先曝光。 ▲會中展出包含《航海王》、《火影忍者疾風傳》、《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》等人氣作品以及各大公仔系列的最新商品展示。(圖/官方提供) 經典動畫《超時空要塞》商品海外版權解禁，DX超合金VF-25 Messiah Valkyrie以象徵地球的藍白色隆重登場，可藉由完全變形機構及豐富的可動關節在各型態中高度還原姿勢，實現BATTROID、GERWALK、FIGHTER三型態，起落架則以壓鑄合金製作，各處細節不容錯過！另外，會場將展出熱門動畫《咒術迴戰》中特級咒術師「五條悟」和「宿儺」的Figuarts ZERO最新試作品，可從精緻的特效配件充分感受到角色令人懾服的強大。 ▲《航海王》系列展區中最受矚目的即是以華麗特效生動呈現角色姿態的Figuarts ZERO超激戰系列。(圖/官方提供)
全球發售超過1300萬套的現象級大作《艾爾登法環》角色試作品更將首度在台亮相，包括全台首度曝光的腐敗女神立像「瑪蓮妮亞」，邀請各位褪色者們發掘他們的真面目。
網路話題不斷，2021年迎接原作20周年，2023年迎接動畫化20周年的《魔法少年賈修》展區將展出史上首次以實際紙張訂裝、逼真重現的「PROPLICA紅色魔書」。立誓成為「慈悲的王者」的「賈修・貝爾」、「高嶺清人」也將一起登場。 ▲全球發售超過1300萬套的現象級大作《艾爾登法環》角色試作品更將首度在台亮相。(圖/官方提供)
現場更特別設置TAMASHII NATIONS史上最多、最齊全ROBOT魂系列特別展示牆，從最新到經典系列商品一次公開。華山會場首發雙款商品「ROBOT魂<SIDE MS>RX-78-2鋼彈 ver. A.N.I.M.E. ～透明配色～」&「ROBOT魂 <SIDE MS> RX-78GP01 鋼彈試作1號機 ver. A.N.I.M.E. ～FIRST TOUCH～」將搶先於會場開賣。
▲萬代收藏玩具年度大展將會首發鋼彈雙款商品。(圖/官方提供)